Алексей Чадов берет уроки у преподавателя искусствоведения Яны Гладких в трейлере «Культурной комедии»

В сети появился трейлер фильма «Культурная комедия» производства кинокомпании «Централ Партнершип» и General Creation, при поддержке Министерства культуры. Главные роли исполнили Алексей Чадов и Яна Гладких, уточняют в пресс-службе ЦПШ.
По сюжету циничный пермский чиновник Виктор Летаев курирует дорожное строительство и привык всегда добиваться своего. Он знает и любит свое дело, но не интересуется ничем другим. Его кредо: «Я колол дрова, мне было не до этих ваших Чеховых с Пастернаками, потому что дрова нужны всем, а искусством дом не согреешь». Но циничное мировоззрение меняется, когда новым вектором развития региона становятся культура и искусство. Теперь, чтобы усидеть в кресле чиновника, ему предстоит изучить культурное наследие Пермского края. В помощь себе он берет уроки у преподавателя искусствоведения Марины Николаевны.
«Мой герой пытается всем угодить. Он точно знает, как сделать так, чтобы решить вопрос — идеально в этом разбирается, он мастер власти. Он сделал себя сам, добился всего сам — это его положительные качества. Все, что он имеет — это его личный авторитет. Но, что самое интересное — культуры на начальном этапе в нем ноль», — говорит Алексей Чадов.
фото: Централ Партнершип
Большая часть сцен картины снималась в культурно-исторических локациях Перми и окрестностях Пермской области. Съемки проходили в интерьерах Пермского театра оперы и балета, Института культуры, в парке им. А.П. Чехова, а также в живописных пейзажах Губахинского района и в других знаковых местах Пермского края. В проекте приняли участие жители города — с их участием снималась сцена празднования 300-летия Перми. Помимо этого, в кадре были задействованы актеры театров, деятели искусства и творческие коллективы Пермского края. Режиссером романтической комедии выступил Владимир Котт.
«Меня привлекло в сценарии то, что кроется в названии — "Культурная комедия": шутки не ниже пояса и юмор, который предполагает ум. В первую очередь, это умная комедия. Также, мне показалось, что это вечная романтическая история любви барышни и хулигана, как "Весна на заречной улице"», — добавляет Владимир Котт.
«В кино хочется играть, а не сниматься. Здесь у моего персонажа прописана судьба и характер, а не функция. Это очень яркий характерный персонаж: сильно пьющий и в то же время Поэт. Чаплин сказал, жизнь — это комедия, когда смотришь на нее издалека, и трагедия, когда видишь ее вблизи, крупным планом. Вот эта фраза про моего Белозерова», — рассказывает про своего героя Юрий Стоянов.
На большие экраны картина «Культурная комедия» выйдет 11 июля.
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