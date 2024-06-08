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Герои в тайваньском метро, японский «Левиафан» и банкротство Gainax: главные новости аниме за неделю

8 июня
2024 год

Новости кино >>
8 июня 2024
Поклонник манги стал героем, одной выдающейся студией стало меньше, а «Левиафан» теперь аниме. Аниме-индустрия удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о том, что «Хвост феи» покажут в России одновременно со всем мироам, а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Герои в тайваньском метро, японский «Левиафан» и банкротство Gainax: главные новости аниме за неделю

Одной строкой


🔘 Шесть непоседливых братьев вернутся в четвертом сезоне «Осомацу-сан»: студия PierrotКрутой учитель Онидзука», «Таинственная игра», «Наруто») поделилась не слишком информативным тизером.

🔘 Супергеройский исекай «Отряд самоубийц из другого мира» определился с датой премьеры: новое детище студии WitСемья шпиона», «Робот Хал») стартует 6 июля.

🔘 AtelierPontdarcПерерождение дяди») тоже рассекретили, когда же начнется потустороннее приключение Осаму Дадзая в исекае «Дисквалифицирован по жизни»: 9 июля.

🔘 А вот J.C.StaffТорадора!», «Полет ведьмы») не успевают с отделкой «Детской Делико», так что вампирская сага об отце-одиночке переезжает с июля на август.


🔘 Музыкальная пауза: чтобы вы не забыли про аниме «Моя девушка — они», вышедшее в конце мая на Netflix, вышел клип на песню Blues in the Closet группы ZUTOMAYO, которая исполнила её в фильме студии ColoridoСквозь слезы я притворяюсь кошкой»).

🔘 Тем временем в мире манги скоро станет на одну хулиганку меньше: «Не издевайся, Нагаторо» за авторством 774 закончится через три главы.

🔘 Менее читающими от этого японцы однако не станут издательство KADOKAWA запустило направление KADOKAWA Masterpiece Comics (KMC), которое займется мангой по мотивам классических романов (на первой полке — «Великий Гэтсби», «Алхимик» и «Девочка, покорившая время»).

🔘 Печальная новость: на 90 году жизни скончалась от пневмонии Эйко Масуяма — сэйю Хани Кисараги из «Милашки Хани» и Фудзико Минэ из классического состава «Люпена III» (озвучивала героиню и в версии Миядзаки с Такахатой, и в более поздних).

Герои в тайваньском метро, японский «Левиафан» и банкротство Gainax: главные новости аниме за неделю

🔘 И напоследок духоподъемное известие из Тайваня: 4 июня в городе Тайчжун наградили 17 пассажиров, которые обезвредили неизвестного с ножом, который набросился на людей в метро. Среди обезвредивших непосредственно нападавшего был 28-летний Сюй Жуйсянь, объяснивший поступок тем, что «так сделал бы Химмель [из «Провожающей в последний путь Фрирен»].

Читать Искренне ваш: гид по приключениям Люпена III — легендарного вора-джентльмена

Награды — всегда вкусно


В Японии объявили победителей 55-й премии Seiun Awards — старейшей сай-фай-награды страны. Впрочем, её номинантов и лауреатов нередко относят к «спекулятивной фантастике» нежели к НФ: этим термином обозначают представителей любых «нереалистичных» жанров. Так что неудивительно, что среди лауреатов — манга «Подземелье вкусностей» Рёко Куи и «Годзилла: Минус один» Такаси Ямадзаки.

Герои в тайваньском метро, японский «Левиафан» и банкротство Gainax: главные новости аниме за неделю

Конкурентами гастрономического подземельного фэнтези были «Деми-тян хочет рассказать» Petosu, «Гиперинфляция» Кю Сумиёси, вторая часть «Звездных войн: Мандалорца» Юсукэ Осавы и «Спиральное море» (Rasenjikake no Umi) Рэйдзи Нагаты. Ну а «оскароносный» кайдзю сошелся в поединке за звание «Лучшего медиа-проекта» с мультипликационным сериалом «16-битная чувственность», полнометражными аниме «Рождение Китаро: Тайна Щелкунчика» и «Вселенная Гридмена», фильмами «Река» Дзюнта Ямагути, «Создатель» Гарета Эдвардса и «МЗГАН» Джерарда Джонстоуна, а также «Человеком-пауком: Паутиной вселенных». Награда «Вне категорий» ушла выставке «Гигантские роботы: основы японского меха-аниме».

Читать У краха глаза велики? Рецензия на «Годзиллу: Минус один»

Век славы не видать


Стоило Кинопоиску объявить, что «Хвост феи: 100-летний квест» легально покажут в России, как студия J.C.Staff тут же поделилась первым большим трейлером предстоящего фэнтези. В ролике звучат опенинг «История» (Story) в исполнении группы Da-iCE и эндинг «Мой друг, мы попрощаемся здесь» (Tomo yo, Koko de Sayonara da), за который отвечает коллектив айдолов Boku ga Mitakatta Aozora.


Арка «100-летний квест» продолжает события первого сериала: теперь команда самой отчаянной колдовской гильдии «Хвост феи» намерена запечатать пятерых Богов-драконов, что не удавалось никому уже более века. Одноименную мангу Хиро Масима пишет с 2018 года, успевая параллельно сочинять космическую сагу «Нулевой Эдем». Разработка аниме по «100-летнему квесту» заняла три года.

Читать Прятки на ките и походы в магазин: «Полет ведьмы» — магический реализм той же студии

«Левиафан» пробудился


Стриминг Netflix анонсировал экранизацию трилогии Скотта Вестерфельда «Левиафан», которой займутся студии Qubic PicturesЭдем») и OrangeВыдающиеся звери», «Триган: Ураган»). Проект станет режиссерским дебютом для Кристофа Феррейры (ключевая анимация «Стального алхимика: Братства» и «Пожирателя душ»), а заглавную песню напишет легендарный Дзё Хисаиси — постоянный соавтор Миядзаки, писавший музыку для работ мэтра с «Навсикая» по «Мальчика и птицу».

Герои в тайваньском метро, японский «Левиафан» и банкротство Gainax: главные новости аниме за неделю

События стимпанка с примесью альтернативной истории развернутся в 1914 году. Александр — незаконнорожденный сын убитого австрийского эрцгерцога — сбегает накануне войны, чтобы не повторить участь предка. Странствуя с отрядом верных людей и шагающим штурмовиком модели «Циклоп», он встречает британский биодирижабль «Левиафан», направляющийся с дипломатической миссией в Стамбул. На борту юноша знакомится с девушкой Дэрин, которая маскируется под мальчика, чтобы служить в армии.

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Цвет настроения


Студия Science SARU, которая недавно вошла в состав конгломерата Toho, поделилась новым трейлером «Твоего цвета» — нового полного метра Наоко Ямады, известной по «Форме голоса» и «Дракону-горничной госпожи Кобаяси». В ролике можно услышать заглавную тему «В кармане» (in the pocket) от рок-группы Mr. Children. Японская премьера аниме запланирована на 30 августа.


Изначально фильм о старшекласснице Тоцуко Хигураси, которая может видеть настроения людей по цвету их ауры, должен был выйти прошлым летом, но дату перенесли, чтобы всё как следует доработать. Интересно и то, что на главные роли взяли молодых артистов, ранее не занимавшихся озвучанием: Саю Судзукава, Акари Такаиси и Тайсэй Кидо проходили прослушивание в числе 1600 кандидатов. Ценители мастерства Ямады и Science SARU, разумеется, дождутся: ведь студия делала «Руки прочь от кинокружка!», «Когти зверя», «Повесть о доме Тайра» и «Ину-О».

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Банкротство «Евангелиона»


Легендарная студия Gainax, созданная 40 лет назад и славная франшизами «Ганбастер», «Евангелион», «Гуррен-Лаганн» и «Фури-кури», подала в окружной суд Токио заявление о банкротстве. Почти весь XXI век компания боролась за жизнь, несмотря на успешные проекты, но в итоге найти выход из положения так и не удалось.

Герои в тайваньском метро, японский «Левиафан» и банкротство Gainax: главные новости аниме за неделю

Совсем печальной и неожиданной эту новость не назвать и потому, что Gainax довольно активно покидали ведущие специалисты, создавая собственные студии: так, Хироюки Имаиси и Масахико Оцука в 2011-м основали TriggerКиберпанк», «Подземелье вкусностей»), в 2015-м появилась компания Gaina (изначально Fukushima Gainax), а создатель «Евангелиона» Хидэаки Анно еще в 2006-м создал студию Khara, на которой и делал ребилды франшизы, а также игровой фильм «Годзилла: Возрождение».

Читать Как я встретил вашу маму: гид по «Евангелиону»
Бонус: очаровательная суповая кружка в виде плода дриады из фэнтези «Подземелье вкусностей». Стоит такое чудо ¥3850, то есть примерно 2200 рублей.

Герои в тайваньском метро, японский «Левиафан» и банкротство Gainax: главные новости аниме за неделю

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать интервью с Наоко Ямадой, постановщицей «Твоего цвета» и «Формы голоса», или режиссером «Подземелья вкусностей», для которого сериал стал дебютом.
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Герои в тайваньском метро, японский «Левиафан» и банкротство Gainax: главные новости аниме за неделю фотографии
Герои в тайваньском метро, японский «Левиафан» и банкротство Gainax: главные новости аниме за неделю фотографии
Герои в тайваньском метро, японский «Левиафан» и банкротство Gainax: главные новости аниме за неделю фотографии
Герои в тайваньском метро, японский «Левиафан» и банкротство Gainax: главные новости аниме за неделю фотографии
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