Герои в тайваньском метро, японский «Левиафан» и банкротство Gainax: главные новости аниме за неделю

Искренне ваш: гид по приключениям Люпена III — легендарного вора-джентльмена

Читать Искренне ваш: гид по приключениям Люпена III — легендарного вора-джентльмена

У краха глаза велики? Рецензия на «Годзиллу: Минус один»

Читать У краха глаза велики? Рецензия на «Годзиллу: Минус один»