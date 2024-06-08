Герои в тайваньском метро, японский «Левиафан» и банкротство Gainax: главные новости аниме за неделю

Поклонник манги стал героем, одной выдающейся студией стало меньше, а «Левиафан
» теперь аниме. Аниме-индустрия
удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о том, что «Хвост феи
» покажут в России одновременно со всем мироам
, а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
Одной строкой
🔘 Шесть непоседливых братьев вернутся в четвертом сезоне «Осомацу-сан»
: студия Pierrot
(«Крутой учитель Онидзука
», «Таинственная игра
», «Наруто
») поделилась не слишком информативным тизером
.
🔘 Супергеройский исекай «Отряд самоубийц из другого мира»
определился с датой премьеры: новое детище студии Wit
(«Семья шпиона
», «Робот Хал
») стартует 6 июля.
🔘 AtelierPontdarc
(«Перерождение дяди
») тоже рассекретили, когда же начнется потустороннее приключение Осаму Дадзая
в исекае «Дисквалифицирован по жизни»
: 9 июля.
🔘 А вот J.C.Staff
(«Торадора!
», «Полет ведьмы
») не успевают с отделкой «Детской Делико»
, так что вампирская сага об отце-одиночке
переезжает с июля на август.
🔘 Музыкальная пауза: чтобы вы не забыли про аниме «Моя девушка — они»
, вышедшее в конце мая на Netflix
, вышел клип на песню Blues in the Closet
группы ZUTOMAYO
, которая исполнила её в фильме студии Colorido
(«Сквозь слезы я притворяюсь кошкой
»).
🔘 Тем временем в мире манги скоро станет на одну хулиганку меньше: «Не издевайся, Нагаторо»
за авторством 774
закончится через три главы.
🔘 Менее читающими от этого японцы однако не станут издательство KADOKAWA запустило направление KADOKAWA Masterpiece Comics
(KMC), которое займется мангой по мотивам классических романов (на первой полке — «Великий Гэтсби», «Алхимик» и «Девочка, покорившая время»).
🔘 Печальная новость: на 90 году жизни скончалась от пневмонии Эйко Масуяма
— сэйю Хани Кисараги из «Милашки Хани
» и Фудзико Минэ из классического состава «Люпена III
» (озвучивала героиню и в версии Миядзаки
с Такахатой
, и в более поздних
).
🔘 И напоследок духоподъемное известие из Тайваня: 4 июня в городе Тайчжун наградили 17 пассажиров, которые обезвредили неизвестного с ножом, который набросился на людей в метро. Среди обезвредивших непосредственно нападавшего был 28-летний Сюй Жуйсянь, объяснивший поступок тем, что «так сделал бы Химмель [из «Провожающей в последний путь Фрирен»
].
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Искренне ваш: гид по приключениям Люпена III — легендарного вора-джентльмена
Награды — всегда вкусно
В Японии объявили победителей 55-й премии Seiun Awards
— старейшей сай-фай-награды страны. Впрочем, её номинантов и лауреатов нередко относят к «спекулятивной фантастике» нежели к НФ: этим термином обозначают представителей любых «нереалистичных» жанров. Так что неудивительно, что среди лауреатов — манга «Подземелье вкусностей» Рёко Куи
и «Годзилла: Минус один» Такаси Ямадзаки
.
Конкурентами гастрономического подземельного фэнтези были «Деми-тян хочет рассказать
» Petosu, «Гиперинфляция
» Кю Сумиёси, вторая часть «Звездных войн: Мандалорца
» Юсукэ Осавы и «Спиральное море
» (Rasenjikake no Umi) Рэйдзи Нагаты. Ну а «оскароносный» кайдзю сошелся в поединке за звание «Лучшего медиа-проекта» с мультипликационным сериалом «16-битная чувственность
», полнометражными аниме «Рождение Китаро: Тайна Щелкунчика
» и «Вселенная Гридмена
», фильмами «Река
» Дзюнта Ямагути, «Создатель
» Гарета Эдвардса
и «МЗГАН
» Джерарда Джонстоуна
, а также «Человеком-пауком: Паутиной вселенных
». Награда «Вне категорий» ушла выставке
«Гигантские роботы: основы японского меха-аниме
».
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У краха глаза велики? Рецензия на «Годзиллу: Минус один»
Век славы не видать
Стоило Кинопоиску объявить
, что «Хвост феи: 100-летний квест»
легально покажут в России, как студия J.C.Staff тут же поделилась первым большим трейлером предстоящего фэнтези. В ролике звучат опенинг «История
» (Story) в исполнении группы Da-iCE
и эндинг «Мой друг, мы попрощаемся здесь
» (Tomo yo, Koko de Sayonara da), за который отвечает коллектив айдолов Boku ga Mitakatta Aozora
.
Арка «100-летний квест» продолжает события первого сериала: теперь команда самой отчаянной колдовской гильдии «Хвост феи» намерена запечатать пятерых Богов-драконов, что не удавалось никому уже более века. Одноименную мангу Хиро Масима
пишет с 2018 года, успевая параллельно сочинять космическую сагу «Нулевой Эдем
». Разработка аниме по «100-летнему квесту» заняла три года.
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Прятки на ките и походы в магазин: «Полет ведьмы» — магический реализм той же студии
«Левиафан» пробудился
Стриминг Netflix анонсировал экранизацию трилогии Скотта Вестерфельда
«Левиафан
», которой займутся студии Qubic Pictures
(«Эдем
») и Orange
(«Выдающиеся звери
», «Триган: Ураган
»). Проект станет режиссерским дебютом для Кристофа Феррейры
(ключевая анимация «Стального алхимика: Братства
» и «Пожирателя душ
»), а заглавную песню напишет легендарный Дзё Хисаиси
— постоянный соавтор Миядзаки, писавший музыку для работ мэтра с «Навсикая
» по «Мальчика и птицу
».
События стимпанка с примесью альтернативной истории развернутся в 1914 году. Александр — незаконнорожденный сын убитого австрийского эрцгерцога — сбегает накануне войны, чтобы не повторить участь предка. Странствуя с отрядом верных людей и шагающим штурмовиком модели «Циклоп», он встречает британский биодирижабль «Левиафан», направляющийся с дипломатической миссией в Стамбул. На борту юноша знакомится с девушкой Дэрин, которая маскируется под мальчика, чтобы служить в армии.
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«Выдающиеся звери» — животный хит студии Orange
Цвет настроения
Студия Science SARU
, которая недавно вошла
в состав конгломерата Toho, поделилась новым трейлером «Твоего цвета»
— нового полного метра Наоко Ямады
, известной по «Форме голоса
» и «Дракону-горничной госпожи Кобаяси
». В ролике можно услышать заглавную тему «В кармане
» (in the pocket) от рок-группы Mr. Children
. Японская премьера аниме запланирована на 30 августа.
Изначально фильм о старшекласснице Тоцуко Хигураси, которая может видеть настроения людей
по цвету их ауры, должен был
выйти прошлым летом, но дату перенесли, чтобы всё как следует доработать. Интересно и то, что на главные роли взяли молодых артистов, ранее не занимавшихся озвучанием: Саю Судзукава
, Акари Такаиси
и Тайсэй Кидо
проходили прослушивание в числе 1600 кандидатов. Ценители мастерства Ямады и Science SARU, разумеется, дождутся: ведь студия делала «Руки прочь от кинокружка!
», «Когти зверя
», «Повесть о доме Тайра
» и «Ину-О
».
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Не уходи безропотно во тьму: рецензия на «Форму голоса»
Банкротство «Евангелиона»
Легендарная студия Gainax
, созданная 40 лет назад и славная франшизами «Ганбастер
», «Евангелион
», «Гуррен-Лаганн
» и «Фури-кури
», подала в окружной суд Токио заявление о банкротстве. Почти весь XXI век компания боролась за жизнь, несмотря на успешные проекты, но в итоге найти выход из положения так и не удалось.
Совсем печальной и неожиданной эту новость не назвать и потому, что Gainax довольно активно покидали ведущие специалисты, создавая собственные студии: так, Хироюки Имаиси
и Масахико Оцука
в 2011-м основали Trigger
(«Киберпанк
», «Подземелье вкусностей
»), в 2015-м появилась компания Gaina
(изначально Fukushima Gainax), а создатель «Евангелиона» Хидэаки Анно
еще в 2006-м создал студию Khara
, на которой и делал ребилды
франшизы, а также игровой фильм «Годзилла: Возрождение
».
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Как я встретил вашу маму: гид по «Евангелиону»
Бонус
: очаровательная суповая кружка в виде плода дриады из фэнтези «Подземелье вкусностей»
. Стоит такое чудо ¥3850, то есть примерно 2200 рублей.
Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать интервью с Наоко Ямадой, постановщицей «Твоего цвета» и «Формы голоса», или режиссером «Подземелья вкусностей», для которого сериал стал дебютом.
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