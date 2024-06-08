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Том Блайт составит компанию Софи Уайлд в экранизации игровой серии Watch Dogs

8 июня
2024 год

Новости кино >>
8 июня 2024
Том Блайт, запомнившийся зрителям в качестве Кориолана Сноу в «Голодных играх: Балладе о певчих птицах и змеях», получил главную роль в киноадаптации серии хакерских экшенов в открытом мире Watch Dogs от Ubisoft, уверяет Deadline.


Ранее к фильму присоединилась звезда хоррора «Два, три, демон, приди!» Софи Уайлд. Ленту снимет режиссер Матье Тури по сценарию Кристи ЛеБлан, который переработала Виктория Бата. За производство экранизации отвечают кинокомпания New Regency Pictures и Ubisoft Film & Television. Продюсерами выступят Ярив Милкан, Натали Леманн и Маргарет Бойкин.

Сюжет картины пока неизвестен. Сами игры, чье действие разворачивается в вымышленных версиях реальных городов, рассказывают о разных хакерах, которые, преследуя свои цели, оказываются вовлеченными в преступный мир. Антагонистами обычно являются коррумпированные компании, криминальные авторитеты и конкурирующие хакеры, которые используют вымышленную сеть ctOS, объединяющую все электронные устройства в городе в единую систему и хранящую личную информацию о большинстве горожан.

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Оригинал вышел в 2014 году, спустя два года игроки погрузились в мир Watch Dogs 2, а в 2020-м свет увидела третья часть серии Watch Dogs: Legion. На даный момент аудитория серии превышает 50 миллионов человек.
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Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеяхДва, три, демон, приди!

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