Том Блайт составит компанию Софи Уайлд в экранизации игровой серии Watch Dogs

Том Блайт
, запомнившийся зрителям в качестве Кориолана Сноу в «Голодных играх: Балладе о певчих птицах и змеях
», получил главную роль в киноадаптации серии хакерских экшенов в открытом мире Watch Dogs от Ubisoft, уверяет Deadline
.
Ранее к фильму присоединилась звезда хоррора «Два, три, демон, приди!
» Софи Уайлд
. Ленту снимет режиссер Матье Тури
по сценарию Кристи ЛеБлан
, который переработала Виктория Бата. За производство экранизации отвечают кинокомпания New Regency Pictures и Ubisoft Film & Television. Продюсерами выступят Ярив Милкан, Натали Леманн и Маргарет Бойкин.
Сюжет картины пока неизвестен. Сами игры, чье действие разворачивается в вымышленных версиях реальных городов, рассказывают о разных хакерах, которые, преследуя свои цели, оказываются вовлеченными в преступный мир. Антагонистами обычно являются коррумпированные компании, криминальные авторитеты и конкурирующие хакеры, которые используют вымышленную сеть ctOS, объединяющую все электронные устройства в городе в единую систему и хранящую личную информацию о большинстве горожан.
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Оригинал вышел в 2014 году, спустя два года игроки погрузились в мир Watch Dogs 2, а в 2020-м свет увидела третья часть серии Watch Dogs: Legion. На даный момент аудитория серии превышает 50 миллионов человек.
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