Для геймеров подготовили новые игры про Гарри Поттера и Бэтмена

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Дэн Стивенс и Пэттон Освальт подарили свои голоса персонажам мультсериала по Among Us

Том Блайт составит компанию Софи Уайлд в экранизации игровой серии Watch Dogs

8 июня

Герои в тайваньском метро, японский «Левиафан» и банкротство Gainax: главные новости аниме за неделю

А также манга по классическим романам, трейлер «Хвоста феи» и даты премьер