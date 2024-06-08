Для геймеров подготовили новые игры про Гарри Поттера и Бэтмена

В рамках презентации игрового фестиваля Summer Game Fest 2024
потенциальным геймерам представили ряд видеоигр по популярным вселенным.
В частности, «Гарри Поттер
» обрел спортивный фэнтези-симулятор квиддича Harry Potter: Quidditch Champions, в котором можно сыграть в качестве охотника, ловца, вратаря или загонщика в одиночку или в команде из трех друзей. Игра выйдет на всех платформах в тот самый день, когда следует перевернуть календарь, т.е. 3 сентября этого года.
Поиграть за Брюса Уэйна (он же Бэтмен
) можно будет в VR-экшене Batman: Arkham Shadow. Релиз эксклюзива для шлемов виртуальной реальности Quest 3 состоится ближайшей осенью.
Публике также показали новые трейлеры экшена Star Wars Outlaws, survival-MMORPG Dune: Awakening, шутера Delta Force: Hawk Ops, исторической РПГ Kingdom Come: Deliverance II и дополнения
к хоррору Сэма Лейка Alan Wake 2 с подзаголовком Night Springs, в котором ключевыми персонажами заявлены официантка Роуз, шериф Тим Брейкер в исполнении Шона Эшмора
и главная героиня фантастического боевика Control Джесси Фейден, вновь воплощенная Кортни Хоуп.
Мероприятие посетили известные представители киноиндустрии вроде продюсера Джейсона Блума
. Рассмешил трэшем, угаром и звездным составом трейлер
мобилки Squad Busters — в нем засветились Крис Хемсворт
, Кристина Риччи
, Уилл Арнетт
, Дольф Лундгрен
, Кен Джонг
и Аулии Каравальо
.
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