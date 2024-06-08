Джейсон Блум выпустит хоррор-триллер Сэма Барлоу и Брэндона Кроненберга Project C

На презентации игрового фестиваля Summer Game Fest 2024
выступил глава Blumhouse Джейсон Блум
. Известный продюсер фильмов ужасов рассказал о подразделении своей компании Blumhouse Games, которая займется издательством игр.
Игрокам было предложено в одном трейлере сразу шесть игровых ужастиков от разных команд: Project C, Fear the Spotlight, Crisol: Theater of Idols, Grave Seasons, Sleep Awake и The Simulation. Их выход запланирован на ПК, приставках и мобильных устройствах.
Самой любопытным проектом является мрачный хоррор-триллер Project C
от Half Mermaid, разрабатываемый создателем интерактивного кино Her Story Сэмом Барлоу и небезызвестным сыном великого Дэвида Кроненберга
— режиссером-визионером Брэндоном Кроненбергом
. Подробностей об игре и дате выхода пока нет, но выглядит многообещающе.
Fear the Spotlight
, вдохновленная хоррорами 90-х, создается студией Cozy Game Pals, а релиз следует ожидать ближайшей осенью. За разработку приключенческого экшена Crisol: Theater of Idols
отвечает Vermila, симулятор фермы Grave Seasons
со сверхъестественными и загадочными убийствами готовит Perfect Garbage, психоделический хоррор Sleep Awake
— Eyes Out, а The Simulation
— Playmestudio.
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