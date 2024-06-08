Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Джейсон Блум выпустит хоррор-триллер Сэма Барлоу и Брэндона Кроненберга Project C

8 июня
2024 год

Новости кино >>
8 июня 2024
На презентации игрового фестиваля Summer Game Fest 2024 выступил глава Blumhouse Джейсон Блум. Известный продюсер фильмов ужасов рассказал о подразделении своей компании Blumhouse Games, которая займется издательством игр.



Игрокам было предложено в одном трейлере сразу шесть игровых ужастиков от разных команд: Project C, Fear the Spotlight, Crisol: Theater of Idols, Grave Seasons, Sleep Awake и The Simulation. Их выход запланирован на ПК, приставках и мобильных устройствах.

Самой любопытным проектом является мрачный хоррор-триллер Project C от Half Mermaid, разрабатываемый создателем интерактивного кино Her Story Сэмом Барлоу и небезызвестным сыном великого Дэвида Кроненберга — режиссером-визионером Брэндоном Кроненбергом. Подробностей об игре и дате выхода пока нет, но выглядит многообещающе.

Джейсон Блум выпустит хоррор-триллер Сэма Барлоу и Брэндона Кроненберга Project C
фото: gematsu.com

Fear the Spotlight, вдохновленная хоррорами 90-х, создается студией Cozy Game Pals, а релиз следует ожидать ближайшей осенью. За разработку приключенческого экшена Crisol: Theater of Idols отвечает Vermila, симулятор фермы Grave Seasons со сверхъестественными и загадочными убийствами готовит Perfect Garbage, психоделический хоррор Sleep Awake — Eyes Out, а The Simulation — Playmestudio.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Матвей Брикун   8.06.2024 - 17:30
если раньше старая игрушка Носферату пугала, можно было начать заикаться, если еще не было. то представляю, что сейчас могут придумать. при чем в играх ограничений нет. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Дэн Стивенс и Пэттон Освальт подарили свои голоса персонажам мультсериала по Among Us
Для геймеров подготовили новые игры про Гарри Поттера и Бэтмена
Студия Blumhouse приступила к съемкам экранизации хоррор-серии Five Nights at Freddy’s
Поиск по меткам
игры
персоны
Джейсон БлумБрэндон КроненбергДэвид Кроненберг

анонс

Скорбим

Владимир Латыпов-Догадов
7 июня ушёл из жизни актёр Владимир Латыпов-Догадов.
Анастасия Голикова
6 июня трагически погибла актриса Анастасия Голикова.
Вячеслав Туев
6 июня ушёл из жизни актёр Вячеслав Туев.
Маргарита Касымова
5 июня ушла из жизни режиссёр Маргарита Касымова.

День рождения >>

Ирина Акулова
Юлия Ауг
Вера Баханкова
Любовь Баханкова
Тарас Бибич
Екатерина Вуличенко
Клавдия Коршунова
Екатерина Порубель
Александр Якин
Соня Брага
Торри ДеВитто
Джулианна Маргулис
Гастоне Москин
Эдуарду Московис
Дэвид Сатклифф
Пётр Фрончевский
все родившиеся 8 июня >>

Афиша кино >>

10 жизней
истерн, комедия, семейное кино
Великобритания, Канада, 2023
Девятые врата: Пандемониум
фильм ужасов
Франция, 2023
Голос из космоса
детский фильм, научная фантастика, приключения, семейное кино
Германия, 2023
Опасные воды
триллер, фильм ужасов
Бельгия, Великобритания, США, Швеция, 2024
Полночь с дьяволом
мистика, фильм ужасов
Австралия, ОАЭ, США, 2023
Последний дракон
боевик, приключения, фэнтези, экранизация
Испания, Китай, 2024
Непослушники
комедия, семейное кино
Россия, 2024
Шах и мат
комедия
Испания, 2024
Сплит. Звезда на грани
триллер
Южная Корея, 2024
Астрал. Ночь в могиле
фильм ужасов
Индонезия, 2024
На краю Земли
боевик, драма
Австралия, Великобритания, Новая Зеландия, 2023
Пушкин и… Михайловское. Начало
семейное кино
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен