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Дэн Стивенс и Пэттон Освальт подарили свои голоса персонажам мультсериала по Among Us

8 июня
2024 год

Новости кино >>
8 июня 2024
В рамках презентации Summer Game Fest 2024 публике показали трейлер мультсериала по популярной многопользовательской игре Among Us.



Вместе с Элайджей Вудом, Рэндаллом Паком, Эшли Джонсон и Иветт Николь Браун персонажей анимационной адаптации также озвучили Дэн Стивенс, Пэттон Освальт, Дебра Уилсон, Фил ЛаМарр, Уэйн Найт, Кимико Гленн и Лив Хьюсон. За производство отвечает Eye Animation Productions, анимационное подразделение CBS Studios, а шоураннером назначен Оуэн Дэннис. Онлайн-премьера состоится 30 августа, сообщается на IMDb.

Как и в оригинале, события развернутся на космическом корабле, где среди людей оказывается инопланетянин, скрывающий свою истинную природу. Члены экипажа должны выяснить, кто из них самозванец.

Дэн Стивенс и Пэттон Освальт подарили свои голоса персонажам мультсериала по Among Us
фото: youtube.com

Among Us дебютировала в 2018 году и получила статус одной из самых популярных онлайн-игр в истории игровой индустрии. В 2020-м на ее счету было свыше 500 миллионов активных пользователей в месяц, более четырех миллиардов просмотров на YouTube и 1,22 миллиарда сеансов просмотра на Twitch.
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№ 1
Матвей Брикун   8.06.2024 - 17:27
Хоть и видео у меня глюкнуло, большой беды не вижу. Все равно мимо пройду. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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