Дэн Стивенс и Пэттон Освальт подарили свои голоса персонажам мультсериала по Among Us

В рамках презентации Summer Game Fest 2024
публике показали трейлер мультсериала по популярной многопользовательской игре Among Us.
Вместе с Элайджей Вудом
, Рэндаллом Паком
, Эшли Джонсон
и Иветт Николь Браун
персонажей анимационной адаптации также озвучили Дэн Стивенс
, Пэттон Освальт
, Дебра Уилсон
, Фил ЛаМарр
, Уэйн Найт
, Кимико Гленн
и Лив Хьюсон. За производство отвечает Eye Animation Productions, анимационное подразделение CBS Studios, а шоураннером назначен Оуэн Дэннис. Онлайн-премьера состоится 30 августа, сообщается
на IMDb.
Как и в оригинале, события развернутся на космическом корабле, где среди людей оказывается инопланетянин, скрывающий свою истинную природу. Члены экипажа должны выяснить, кто из них самозванец.
Among Us дебютировала в 2018 году и получила статус одной из самых популярных онлайн-игр в истории игровой индустрии. В 2020-м на ее счету было свыше 500 миллионов активных пользователей в месяц, более четырех миллиардов просмотров на YouTube и 1,22 миллиарда сеансов просмотра на Twitch.
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