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«Ну, погоди! Каникулы» отправится в Китай

9 июня
2024 год

Новости кино >>
9 июня 2024
«Союзмультфильм» подписал договор с китайской компанией Jetsen Huashi Wangju о дистрибуции и продвижении анимационного сериала «Ну, погоди! Каникулы» в КНР. Об этом ообщает пресс-служба студии.

«Ну, погоди! Каникулы» отправится в Китай
фото: Союзмультфильм

Jetsen Huashi Wangju (Changzhou) Culture Media Co., Ltd, основанная в 2010 году, занимает лидирующие позиции на китайском рынке кино- и телепродукции. За более чем десятилетний период своего существования, дистрибьютор накопил библиотеку из 50 тысяч часов высококачественного контента и является основным поставщиком для таких ведущих платформ, операторов и производителей, как Tencent, Youku, iQIYI, Mango TV, China Mobile, China Telecom, Sohu, Huawei и Xiaomi. Компания обладает более чем 50% рыночной долей в сегменте кинотеатральных фильмов.

«Гэговая, бессловесная комедия, буффонада – очень яркий, но сложный жанр для анимационного производства, поэтому во всем мире его ценность очень высока. "Ну, погоди! Каникулы" принадлежит именно к этому жанру – его важнейшим преимуществом является то, что он понятен в любом уголке мира. Именно поэтому сериал вызывает большой интерес на зарубежном рынке и привлекает таких сильных партнеров как Jetsen Huashi Wangju. Благодаря профессиональной работе компании проект приобретет множество новых поклонников в КНР», — подчеркнула председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

Ранее на 20 онлайн-платформах и интернет-телеканалах в Китае, включая крупнейшие стриминговые ресурсы Tencent и Youku, уже вышли семь мультсериалов киностудии, такие как «Новое Простоквашино», «Приключения Пети и Волка», «Чуч-Мяуч», «Монсики» и другие.
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фильмы
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