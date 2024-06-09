«Ну, погоди! Каникулы» отправится в Китай

«Союзмультфильм» подписал договор с китайской компанией Jetsen Huashi Wangju о дистрибуции и продвижении анимационного сериала «Ну, погоди! Каникулы» в КНР. Об этом ообщает пресс-служба студии.
фото: Союзмультфильм
Jetsen Huashi Wangju (Changzhou) Culture Media Co., Ltd, основанная в 2010 году, занимает лидирующие позиции на китайском рынке кино- и телепродукции. За более чем десятилетний период своего существования, дистрибьютор накопил библиотеку из 50 тысяч часов высококачественного контента и является основным поставщиком для таких ведущих платформ, операторов и производителей, как Tencent, Youku, iQIYI, Mango TV, China Mobile, China Telecom, Sohu, Huawei и Xiaomi. Компания обладает более чем 50% рыночной долей в сегменте кинотеатральных фильмов.
«Гэговая, бессловесная комедия, буффонада – очень яркий, но сложный жанр для анимационного производства, поэтому во всем мире его ценность очень высока. "Ну, погоди! Каникулы" принадлежит именно к этому жанру – его важнейшим преимуществом является то, что он понятен в любом уголке мира. Именно поэтому сериал вызывает большой интерес на зарубежном рынке и привлекает таких сильных партнеров как Jetsen Huashi Wangju. Благодаря профессиональной работе компании проект приобретет множество новых поклонников в КНР», — подчеркнула председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.
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