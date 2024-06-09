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Кристен Стюарт окажется в космосе

9 июня
2024 год

Новости кино >>
9 июня 2024
Кристен Стюарт сыграет в мини-сериале The Challenger. Актрисе досталась роль астронавта Салли Райд, которая стала первой американской женщиной, совершившей полет в космос. Для Стюарт это будет дебют в сериале, уточняет Deadline.

Кристен Стюарт окажется в космосе
фото: Deadline

Райд была одной из 8000 человек, откликнувшихся на объявление в газете о наборе претендентов на участие в космической программе. В 1978 году была отобрана в НАСА. 18 июня 1983 года она стала первой американкой в космосе в составе экипажа миссии «Челленджер» STS-7.

Сценаристом и шоураннером сериала выступит Мэгги Кон, работавшая над проектами «Американская история преступлений», «Лестница» и «Нарко: Мексика». На телевизионных торгах The Challenger был самым желанным лотом, и сообщается, что ближе всех к покупке проекта Amazon.
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