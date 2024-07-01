Стартовали съемки фильма «Рождение империи» с Александром Горбатовым в роли Петра I

анонс

Светлана Пермякова и Наталья Рудова появятся в продолжении сериала «Бедные смеются, богатые плачут»

Андрей Фролов возьмется за расследование загадочных дел в сериале «Сигма»

Проект начнет выходить в 2026 году

30 июня

Ридли Скотт поработает над фильмом по водному шоу «О» от Cirque du Soleil

В планах у цирка — экранизации и других постановок