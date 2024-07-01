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Стартовали съемки фильма «Рождение империи» с Александром Горбатовым в роли Петра I

1 июля
2024 год

Новости кино >>
1 июля 2024

Стартовали съемки исторической драмы Андрея Кравчука «Рождение империи» с Александром Горбатовым в роли Петра I. Производством проекта занимается студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова при участии телеканала «Россия», компании «Централ Партнершип» и при поддержке Фонда кино, уточняет пресс-служба ЦПШ.

Стартовали съемки фильма «Рождение империи» с Александром Горбатовым в роли Петра I
фото: Централ Партнершип

По сюжету, вернувшись на родину после Великого посольства, Петр I вступает в затяжную войну со Швецией за выход к морю. На пути к большой победе его ждут серьезные испытания: разочарования, обман и предательства, – только преодолев которые, Петр станет императором, обретет настоящую любовь, а Россия будет провозглашена великой империей.

«Нам очень важно создать образ этого удивительного, противоречивого и великого человека. Мы постараемся погрузить зрителя в мир старой московской Руси. И постепенно вместе с нашим героем создавать новый мир. Преодолевая препятствия, которые возникают не только из тягот и угроз войны, но и из внутреннего сопротивления приверженцев старого мира», — отмечает Андрей Кравчук.

Главные роли в картине также исполняют Юлия Пересильд (Анна Монс), Милош Бикович (Александр Меншиков), Ксения Утехина (Марта Скавронская), Алексей Гуськов (Борис Шереметев). Кроме того, в проекте примут участие Александр Яценко, Сергей Шакуров, Виктор Добронравов, Александр Яцко и другие.

Стартовали съемки фильма «Рождение империи» с Александром Горбатовым в роли Петра I
фото: Централ Партнершип

«Несмотря на все жанровые условности, наша масштабная историческая драма – это прежде всего зрелищное кино. Любого зрителя привлекают сильные герои. В "Рождении империи" они титанические – фигура Петра вне конкуренции, и окружение ему под стать. Огромное значение имеет кастинг, и тут звезды сошлись! Кастинг – блестящий, при этом удалось собрать вместе актеров, которые никогда на одном проекте не встречались. И это необычное сочетание, конечно, вызовет большой интерес. Полновесная драма, с интригами, приключениями, битвами, в которой зрителя ждут и любовь, и юмор – таким и должен быть исторический фильм о Петре I», — подчеркивает продюсер Антон Златопольский.

Продюсерами также значатся Леонид Верещагин и Никита Михалков, а автором сценария выступает Андрей Золотарев. Съемки картины пройдут в Санкт-Петербурге, в Ленинградской области, в Тульской области и Москве. Выход фильма в прокат запланирован на 2026 год.
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№ 1
Yanina Sokolova   1.07.2024 - 12:15
С удовольствием прочитала статью. Спасибо. Появился интерес) читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Стартовали съемки фильма «Рождение империи» с Александром Горбатовым в роли Петра I фотографии
Стартовали съемки фильма «Рождение империи» с Александром Горбатовым в роли Петра I фотографии
Стартовали съемки фильма «Рождение империи» с Александром Горбатовым в роли Петра I фотографии
Стартовали съемки фильма «Рождение империи» с Александром Горбатовым в роли Петра I фотографии
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