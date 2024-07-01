Стартовали съемки фильма «Рождение империи» с Александром Горбатовым в роли Петра I

По сюжету, вернувшись на родину после Великого посольства, Петр I вступает в затяжную войну со Швецией за выход к морю. На пути к большой победе его ждут серьезные испытания: разочарования, обман и предательства, – только преодолев которые, Петр станет императором, обретет настоящую любовь, а Россия будет провозглашена великой империей.
«Нам очень важно создать образ этого удивительного, противоречивого и великого человека. Мы постараемся погрузить зрителя в мир старой московской Руси. И постепенно вместе с нашим героем создавать новый мир. Преодолевая препятствия, которые возникают не только из тягот и угроз войны, но и из внутреннего сопротивления приверженцев старого мира», — отмечает Андрей Кравчук.
«Несмотря на все жанровые условности, наша масштабная историческая драма – это прежде всего зрелищное кино. Любого зрителя привлекают сильные герои. В "Рождении империи" они титанические – фигура Петра вне конкуренции, и окружение ему под стать. Огромное значение имеет кастинг, и тут звезды сошлись! Кастинг – блестящий, при этом удалось собрать вместе актеров, которые никогда на одном проекте не встречались. И это необычное сочетание, конечно, вызовет большой интерес. Полновесная драма, с интригами, приключениями, битвами, в которой зрителя ждут и любовь, и юмор – таким и должен быть исторический фильм о Петре I», — подчеркивает продюсер Антон Златопольский.
Продюсерами также значатся Леонид Верещагин и Никита Михалков, а автором сценария выступает Андрей Золотарев. Съемки картины пройдут в Санкт-Петербурге, в Ленинградской области, в Тульской области и Москве. Выход фильма в прокат запланирован на 2026 год.
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