Андрей Фролов возьмется за расследование загадочных дел в сериале «Сигма»

В центре истории – специальное подразделение «Сигма», расследующее самые загадочные происшествия, которые одновременно реальны и фантастичны. Героям предстоит отыскать временной портал в прошлое, столкнуться с организацией, способной украсть человеческую личность, и спасти мир от вторжения искусственного интеллекта. Их посылают туда, где нужны не только ум и интуиция, но и способность объяснить необъяснимое. Группа «Сигма» создана как элитное и технически высокооснащенное подразделение. Возглавляет его молодой капитан Сергей Клубков (Коротаев), в подчинении у которого – подполковник Сабадаш (Фролов), уже имевший дело с подобными таинственными явлениями много лет назад, и биолог-бихевиорист Нина (Хромова).
«Сабадаш – профессионал своего дела. Его фамилия имеет тюркское происхождение и означает "пылающий огонь" или "пылающая лава". Это одна из версий, и мне она наиболее близка, поскольку мой персонаж достаточно решительный и смелый. В свое время он уже был частью группы "Сигма", но ее расформировали. Тогда Сабадаш уехал на Алтай, стал обычным егерем и просто жил для себя. Но произошла некая загадочная история, и начальство решило вернуть Сабадаша в строй – хотел он этого или нет. С этого и начинается наш сериал», – рассказывает о своем герое Андрей Фролов.
Главной мобильной базой группы является транспортный самолет, на борту которого находятся биологическая и химическая лаборатории, вычислительный центр и пункт связи. Съемки пройдут в настоящем военно-транспортном самолет Ан-26. Внутреннее убранство кают и лабораторий воссоздадут в павильоне. Основные съемочные локации проекта находятся в Москве и Подмосковье.
фото: пресс-служба телеканала ТВ-3
Готовясь к роли, Александра Хромова записалась на курсы по стрельбе, чтобы добиться в кадре максимальной достоверности, а также много читала о профессии своей героини – биолога-бихевиориста: «Нина считывает, что люди думают, скрывают и что мистического в них происходит. По поведению человека бихевиористы могут понять, какими будут его дальнейшие действия – в зависимости от того, как человек реагирует на те или иные возбудители. Я читала разные статьи и пришла к выводу, что если убрать все научное, то нужно сыграть именно считывание людей. Я вообще всегда хотела в этом разбираться, а тут как раз появился повод. Узнала, кстати, много интересного. Например, если человек долго и открыто на тебя смотрит, то, скорее всего, он врет! Просто максимально старается это не показать».
В сериале будет много экшн-сцен – перестрелок, погонь, а также ряд эпизодов с использованием компьютерной графики, ведь по сюжету главным героям предстоит отправиться в другую эпоху. Именно эта фантастическая составляющая во многом зацепила исполнителя главной роли Николая Коротаева: «Будучи подростком, я очень любил мистические истории, триллеры, где есть место тайнам и загадкам. Поэтому съемки в "Сигме" – буквально воплощение одной из моих детских мечт. С другой стороны, ничего подобного я никогда не играл ни в кино, ни в театре, для меня это новый жанр!».
Отправляясь на задания, специалисты следственной группы «Сигма» облачаются в специальную форму. В обычной жизни у каждого из них свой стиль. Нина, к примеру, впервые появляется в кадре в ярком костюме, что также говорит о ее непростом характере и желании выделяться. «Мы очень долго искали образ Нины. Костюм цвета фуксия, в котором она приходит на первую встречу с Клубковым и Сабадашем, это такая провокация с ее стороны. Нина – героиня, провоцирующая людей на эмоции, которые они не хотят чувствовать. Она во всем стремится произвести впечатление, при этом хочет казаться профессионалом, сильной, уверенной в себе, хотя она самая молодая в команде. В "Сигме" она отвечает именно за общение с людьми – умеет чисто по-женски что-то узнать, найти подход к разным людям, а где-то даже манипулировать ими», – поделилась Александра Хромова.
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