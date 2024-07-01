Светлана Пермякова и Наталья Рудова появятся в продолжении сериала «Бедные смеются, богатые плачут»

В Москве начались съемки второго сезона сериала «Бедные смеются, богатые плачут», который рассказывает об обитателях огромного особняка на Рублевке. За идеальным фасадом богатого дома кипят интриги и невозможно предсказать, что скрывает каждый из героев. Премьера продолжения проекта производства Good Story Media планируется уже осенью этого года на ТНТ, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба ТНТ
По словам Марины Никольской, соавтора сценария и креативного продюсера проекта, действия новых эпизодов будут иметь прямое продолжение первого сезона, практически все герои вернуться в него, а также добавятся и новые интересные персонажи. Светлана Пермякова сыграет личную помощницу первой жены олигарха Воронцова, а Владимир Селиванов – регионального чиновника. Среди новых героев также актриса Наталья Рудова. Ее героиню – уверенную в себе и беспринципную пиарщицу Жанну Сергей Воронцов нанимает с желанием начать политическую карьеру. Помимо звездных актеров каст пополнили и начинающие актеры и те, кто был отобран среди участников открытого кастинга, которые провели совместно ТНТ и Good Story Media весной. На него откликнулось более 3,5 тысяч человек со всей России и в итоге было выбрано два новых персонажа, которые пополнили штат прислуги Воронцовых.
В новом сезоне будет, как и прежде, 16 серий. Авторы обещают, что накал страстей выйдет на максимум. При этом некоторым актерам пришлось даже пройти специальную подготовку к съемкам. Например, Михаил Сотников учился играть в большой теннис, а Серафима Соловьева тренировалась на боксерском ринге. Но, как отметили сценаристы, боксерские спарринги Серафиме понадобились не для спортивных сцен, а с учетом воплощения сценарных задумок, которые пока держатся в секрете. «Не будем выдавать все тайны, но Серафима Соловьева в новом сезоне, думаю, очень удивит наших зрителей», — говорит Марина Никольская.
фото: пресс-служба ТНТ
«Признаюсь, я соскучился по Михаилу! В новый сезон вступаю с большим трепетом и рвением одновременно. Линия моего персонажа настолько интересно развивается, что есть немало сцен и ситуаций, над которыми придется поработать еще больше, нежели в первый раз, учитывая характер и поведение героя, которого мы создали в первом сезоне. Сценарий нового сезона - еще с более крутыми поворотами и жизненными ситуациями, за что надо отдать должное нашим прекрасным авторам. Зрителей будет ждать неслабый аттракцион», — добавляет Михаил Сотников.
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