Светлана Пермякова и Наталья Рудова появятся в продолжении сериала «Бедные смеются, богатые плачут»

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Лолита Таборко и Владимир Жеребцов найдут друг друга в мелодраме «Сердце Купидона»

1 июля

15 киномаршрутов появились на «Кинокарте России»

На «Кинокарту» нанесены уже более 2 600 локаций, где снимались фильмы и сериалы