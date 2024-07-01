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15 киномаршрутов появились на «Кинокарте России»

1 июля
2024 год

Новости кино >>
1 июля 2024
В рамках интерактивного проекта «Кинокарта России», разработанного ведущим российским порталом о кино Кино-Театр.Ру, запустились 15 маршрутов по местам съемок российских фильмов и сериалов. Теперь можно прогуляться по центру Москвы и Петербурга и увидеть кадры из любимых кинолент вживую, а также проехаться на автомобиле по Ивановской и Нижегородской областям и побывать в фильмах Андрея Тарковского, а также увидеть, где снимали «Сибирского цирюльника», «Утомленных солнцем-2» и другие картины.

15 киномаршрутов появились на «Кинокарте России»
фото: пресс-служба проекта

В частности, такие маршруты появились в Москве, Санкт-Петербурге, Ивановской, Свердловской, Калининградской, Нижегородской областях, в Красноярском и Краснодарском краях, а также в Республике Карелия, озвучил в рамках III Международного форума кинопроизводителей в Красноярском крае итоги первого года работы проекта «Кинокарта России» главный редактор портала Кино-Театр.Ру Жан Просянов. На форуме была заключена договоренность с Кинокомиссией Красноярского края о внесении региональных культурных и природных объектов на карту кинолокаций. Также со студией «Триикс Медиа» была заключена договоренность о внесении красноярских проектов студии на карту и создании совместного маршрута по местам съемок.

На данный момент на «Кинокарту» нанесены уже более 2 600 географических точек с обозначением мест, где проходили съемки около 1 000 российских фильмов и сериалов. На основе этих меток были сформированы 15 кинормаршрутов, 3 из них представляют собой киноэкскурсии по Москве, которые можно совершить на городском транспорте Москвы. Они действуют на маршрутах автобуса «М3», трамвая №3 и речного трамвая «Сердце столицы». Кроме того, есть прогулочный маршрут по местам съемок кино в столице, а также пешие киномаршруты по центру Петербурга и по Москве от Комсомольской до Красной площади. Созданы киномаршруты по Екатеринбургу, Калининграду, Краснодару, а также прогулочные маршруты по местам съемок сериала «Красный Яр» в Красноярске. Также можно отправиться в кинопутешествие по Сочи и окрестностям и по местам съемок кино в Карелии. Есть и автомобильные маршруты по Ивановской и Нижегородской областях.

15 киномаршрутов появились на «Кинокарте России»
фото: пресс-служба проекта

«Первый год работы "Кинокарты России" показал, насколько этот проект оказался важен не только для обычных пользователей, но и для профессионального киносообщества. Огромное число локаций добавили жители разных регионов РФ, дополнив их собственными рассказами о том, как они принимали участие в съемках фильмов на их родине или просто с интересом наблюдали за ними. Кинокомпании также создали очень интересные тексты о том, как и где снимались их проекты. Но самое главное — "Кинокарта" раскрыла огромнейший потенциал разных регионов нашей страны, продемонстрировав их туристические возможности. И мы очень рады, что нам удалось подтолкнуть людей путешествовать по киномаршрутам. Так, например, оказалось, что в Ивановскую область стало приезжать большое количество туристов на место съемок фильма "Непослушник", чтобы повторить поцелуй героев», — рассказал Жан Просянов.

Интерактивный проект «Кинокарта России» был запущен в мае 2023 года профильным порталом о кино Кино-Театр.Ру при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и в партнерстве с Ассоциацией продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). Проект представляет собой онлайн-карту значимых для киноиндустрии географических мест. Благодаря ей можно узнать, где находятся те самые адреса, по которым снимались или в данный момент снимаются известные кинофильмы и сериалы. Особенностью «Кинокарты» является тот факт, что добавлять кинометки могут не только создатели проекта и авторы фильмов, но и обычные пользователи, сопровождая это личными историями и собственными фото. «Кинокарта» способствует расширению туристического потенциала регионов России, повышает их узнаваемость, а также позволяет раскрыть возможности регионов в качестве локации для съемок будущих проектов.
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№ 1
Igor D.88   1.07.2024 - 16:03
один из самых полезных сайтов. все в одном месте. когда едешь куда, можно зайти и посмотреть какие локации рядом с тобой. это же бомба! читать далее>>
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