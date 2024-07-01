Лолита Таборко и Владимир Жеребцов найдут друг друга в мелодраме «Сердце Купидона»

Главный герой Макс – владелец брачного агентства «Сердце Купидона». Еще будучи студентом, он разработал уникальную программу, которая рассчитывает степень совместимости пар. Клиентов агентства Макс подбирает скрупулезно и вдумчиво – молодые, успешные, в общем, такие, как он сам. Простая официантка Алиса «сохнет» по звезде шоу-бизнеса Артему, который даже не знает о ее существовании. Встретившись случайно с Максом, Алиса идет ва-банк – просит выдать ее замуж за Артема. Макс готов ей отказать, но решает заключить пари с инвестором, чтобы на примере Алисы показать свои профессиональные навыки. Он учит строптивую Алису, как стать женственной, мягкой и покладистой и организует их «неожиданную встречу» с Артемом. Между ними пробегает искра, дело принимает серьезный оборот. Пари выиграно, но Макс внезапно понимает, что нарушил свое главное правило – никогда не влюбляться в клиенток.
«Алисой движет любовь и желание достичь своей мечты: добиться Артема. Ей приходится ломать привычный мир ради того, чтобы стать девушкой, на которую он обратит внимание. Она меняется внешне, совершает неожиданные поступки. Но ей и в голову не приходит, что настоящая она может вызывать большее восхищение и быть любимой. И когда она принимает решение быть собой, она и находит свое счастье», — рассказывает Лотита Таборко.
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