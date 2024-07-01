Жительницы «Двух холмов» объединятся с приматами в третьем сезоне комедийной антиутопии

Платформы START и Кинопоиск объявили о работе над продолжением «Двух холмов». Третий сезон комедийной антиутопии расскажет об отключении нейросети «Лариса», что приводит к технологическому коллапсу. Жительницам экогорода «Два холма» придется объединиться с «приматами» нефтяного века ради выживания в суровых условиях.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра START
Действие третьего сезона разворачивается через полгода после событий второго. Приматы и подруги, объединившись на фоне энергетической диверсии «Ларисы», зимуют в московском метро под руководством Барона (Владимир Епифанцев). Каждый переживает этот опыт по-разному, но проблемы ждут всех. Во время одной из вылазок при загадочных обстоятельствах исчезает Гера (Никита Кологривый). Бывшего Хранителя Семени Юлика (Филипп Бледный), потерявшего память, эксплуатируют приматы, но он находит поддержку в лице Рады (Пелагея Невзорова). Неожиданно объявляется Анатолий — бывший начальник Деда, который едет в столицу, чтобы написать новую нейросеть. Главные герои отправляются вслед за ним, хотя путешествие обещает быть не из легких.
«В третьем сезоне мы увидим знакомых героев в новых обстоятельствах — они отправятся на поиски лучшей жизни в город Журчащие Ручьи, а их путь будет проходить через красивые и ухоженные города женщин и даже через таинственный остров, парящий над Землей. Зрители снова вернутся в полюбившийся пост-апокалиптический мир смешных и грубоватых приматов, а также познакомятся с новыми персонажами, в том числе с бойкой красоткой Мэри, которая ищет свою маму и загадочный город детства», — рассказывает креативный продюсер проекта и автор сценария Дмитрий Крепчук.
Видеосервис START также объявил открытый кастинг на роль в «Двух холмах». Для участия необходимо снять креативную видеовизитку в духе сериала с анимационной маской «Хочу в Два холма» из соцсетей онлайн-кинотеатра и направить на почту dvaholma3@start.ru или поделиться ей, выложив в сторис с отметкой аккаунта START.
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