Хоррор с запахом черничного пирога: Хью Грант в трейлере фильма «Еретик»

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Сергей Горобченко и Никита Василевский отправятся в Ингушетию в продолжении сериала «Наш спецназ»

9 июля

В этом году кинопроизводителям планируется выделить более 300 млн рублей по системе рибейтов

Об этом стало известно на форуме «Новый вектор», который открылся в Светлогорске