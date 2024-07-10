Хоррор с запахом черничного пирога: Хью Грант в трейлере фильма «Еретик»

В сети появился дублированный трейлер хоррор-триллера «Еретик
» Скотта Бека
и Брайана Вудса
(«Они
») от студии A24 («Падение империи
», «Все страхи Бо
»).
«Еретик»
Церковная миссия приводит двух девушек к дверям обманчиво безобидного мистера Рида. Не успев опомниться, они оказываются в его дьявольской ловушке, построенной с целью проверить их веру на прочность. Чтобы выжить, им придется пройти серию изощренных испытаний и столкнуться с тем, что не поддается рациональному объяснению. Теперь выбор, во что верить, для них означает выбор между жизнью и смертью.
Главные роли в фильме сыграли Хью Грант
, Софи Тэтчер
, Хлоя Ист
, Стефани Лавин
и Линн Хол Янг
.
В российский прокат картина «Еретик
» выйдет 14 ноября.
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