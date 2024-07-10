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Хоррор с запахом черничного пирога: Хью Грант в трейлере фильма «Еретик»

10 июля
2024 год

Новости кино >>
10 июля 2024
В сети появился дублированный трейлер хоррор-триллера «Еретик» Скотта Бека и Брайана ВудсаОни») от студии A24 («Падение империи», «Все страхи Бо»).

«Еретик»

Церковная миссия приводит двух девушек к дверям обманчиво безобидного мистера Рида. Не успев опомниться, они оказываются в его дьявольской ловушке, построенной с целью проверить их веру на прочность. Чтобы выжить, им придется пройти серию изощренных испытаний и столкнуться с тем, что не поддается рациональному объяснению. Теперь выбор, во что верить, для них означает выбор между жизнью и смертью.

Хоррор с запахом черничного пирога: Хью Грант в трейлере фильма «Еретик»

Главные роли в фильме сыграли Хью Грант, Софи Тэтчер, Хлоя Ист, Стефани Лавин и Линн Хол Янг.

В российский прокат картина «Еретик» выйдет 14 ноября.
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фильмы
Еретик

фотографии >>
Хоррор с запахом черничного пирога: Хью Грант в трейлере фильма «Еретик» фотографии
Хоррор с запахом черничного пирога: Хью Грант в трейлере фильма «Еретик» фотографии
Хоррор с запахом черничного пирога: Хью Грант в трейлере фильма «Еретик» фотографии
Хоррор с запахом черничного пирога: Хью Грант в трейлере фильма «Еретик» фотографии
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