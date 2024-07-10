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Российских кинематографистов обучат виртуальному продакшну

10 июля
2024 год

Новости кино >>
10 июля 2024
Начался прием документов на прохождение курса повышения квалификации «Виртуальный продакшн в кинопроизводстве», организованного студией виртуального продакшна XOVP и Высшей школой креативных индустрий РЭУ имени Г.В. Плеханова. Об этом сообщает пресс-служба студии.

Российских кинематографистов обучат виртуальному продакшну
фото: пресс-служба ВШКИ и студии XOVP

Virtual Production представляет собой сравнительно новый инструмент для создания кино-контента качественно нового уровня, соответствующего мировым трендам кинопроизводства. Технология находится на стыке различных технических и творческих компетенций, требует соответствующей кадровой подготовки. Статистика последних трех лет демонстрирует стремительный рост внедрения виртуальных технологий в кинопроизводственные процессы. Если в 2021 году доля картин с применением виртуальных технологий составляла менее 3%, то в 2023-м эта доля составила более 16%. Это порождает существенную потребность индустрии в квалифицированных специалистах, умеющих работать с новыми инструментами виртуального кинопроизводства.

По словам генерального директора студии XOVP Ростислава Мусаева, «до настоящего времени не существовало ни системы методических рекомендаций, ни полноценных образовательных программ подготовки кадров для работы с технологией Virtual Production. Все специалисты, которые необходимы нам, привлекаются из других, смежных индустрий. Именно поэтому основной фокус нашего курса в ВШКИ сделан на изучение основ виртуального продакшна: технической, технологической, художественной составляющих, благодаря чему мы надеемся взрастить поколение совершенно новых специалистов, создать для слушателей условия личностного развития, профессионального самоопределения и творческой реализации через погружение в современные технологии».

Российских кинематографистов обучат виртуальному продакшну
фото: пресс-служба ВШКИ и студии XOVP

Высшая школа креативных индустрий заинтересована в продвижении кросс-дисциплинарных знаний и обучении креативным профессиям на стыке технологий и творчества, призванных служить развитию России. Благодаря плодотворному взаимодействию ВУЗа и студии XOVP, у слушателей появилась возможность получить квалификацию специалиста и освоить новую профессию для кино- и медиаиндустрии. Занятия начнутся с 5 октября и продлятся три месяца в гибридном формате: знакомиться с теорией слушатели могут оффлайн или онлайн, практическая же часть занятий предполагает только очное присутствие.

«Мультимедийные цифровые технологии, включая Virtual Production, мы развиваем как в рамках программ как высшего образования, так и дополнительного. В прошлом году мы запустили магистерскую программу, в этом ДПО. Мы привлекаем компании-лидеров индустрии для создания прочной коммуникационной платформы между выпускником и работодателем. Кинематограф одна из самых востребованных и активно развивающихся креативных индустрий, где сейчас как никогда нужны новые, сильные, технологически подкованные кадры», – прокомментировал директор Высшей школы креативных индустрий РЭУ Г.В. Плеханова Дмитрий Котов.

Российских кинематографистов обучат виртуальному продакшну
фото: пресс-служба ВШКИ и студии XOVP

Курс предназначен для практикующих и начинающих специалистов (операторов, продюсеров, режиссеров, художников, технических специалистов) и способствует формированию творческих и технических навыков для производства контента с помощью современных цифровых технологий съемки – Virtual Production, AR/VR, Russian Plates, Motion capture, Motion control, AI. Слушатели курса научатся определять целесообразность применения тех или иных виртуальных инструментов для решения производственных задач, освоят технические основы виртуального кинопроизводства, обучатся художественным приемам, различным видам создания контента, научатся калькуляции смет и формированию технических заданий. Более половины курса составляет практика отработки инструментов виртуального кинопроизводства: In Camera VFX, Motion Capture, Virtual Scouting, On set realtime previsualization, создание синематикованиматиков, работа с «Проездами», Realtime ARXR композитинг. Практические занятия пройдут в оффлайн формате в высокотехнологичном павильоне студии XOVP. У каждого слушателя будет возможность выполнить итоговое задание и создать собственный проект в Virtual Production под руководством специалистов студии.

«Современный кинематограф не перестает удивлять технологическими достижениями и способностью трансформироваться вместе с развитием инноваций. Виртуальные технологии в киноиндустрию привнесли революционные изменения в каждый этап процесса создания фильма, дали возможность воплотить в жизнь смелые идеи, удивлять зрителя новыми визуальными переживаниями и создавать миры, которые когда-то казались недостижимыми. Современному специалисту необходимо отслеживать тренды, осваивать инструменты, понимать их, только такой подход способен дать толчок качественно новому уровню развития отечественной индустрии кино», — говорит основатель студии XOVP Юрий Ярушников.
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№ 1
Мария Карасёва   10.07.2024 - 13:45
Обучение кинематографистов виртуальному продакшну поможет им освоить новейшие технологии и методы работы, что в свою очередь повысит конкурентоспособность российского кинематографа на мировой сцене. Такие... читать далее>>
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Российских кинематографистов обучат виртуальному продакшну фотографии
Российских кинематографистов обучат виртуальному продакшну фотографии
Российских кинематографистов обучат виртуальному продакшну фотографии
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