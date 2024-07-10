Дмитрий Чеботарев и Артем Осипов останутся без финансовой поддержки отца

анонс

Занятия начнутся в Высшей школе креативных индустрий РЭУ Г.В. Плеханова с 5 октября и продлятся три месяца в гибридном формате

В прокате с 14 ноября

Хоррор с запахом черничного пирога: Хью Грант в трейлере фильма «Еретик»

Сергей Горобченко и Никита Василевский отправятся в Ингушетию в продолжении сериала «Наш спецназ»

9 июля

В этом году кинопроизводителям планируется выделить более 300 млн рублей по системе рибейтов

Об этом стало известно на форуме «Новый вектор», который открылся в Светлогорске