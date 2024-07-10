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Дмитрий Чеботарев и Артем Осипов останутся без финансовой поддержки отца

10 июля
2024 год

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10 июля 2024

Стартовали съемки восьмисерийной семейной саги «Длинный протокол» онлайн-кинотеатра Okko и Продюсерской компании «Среда». Согласно пресс-службе платформы, автором сценария и шоураннера сериала выступает Илья Тилькин, режиссером – Сергей Филатов, а оператором – Григорий Рудаков. Премьера состоится в 2025 году эксклюзивно в Okko.

Дмитрий Чеботарев и Артем Осипов останутся без финансовой поддержки отца
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

По словам режиссера Сергея Филатова, «это очень человеческая история, и в ней очень много тонких моментов, которые интересно глубоко копнуть. Это не экшен, не триллер, не острожанровое кино – это мелодрама, а основа мелодрамы – человеческие чувства. Поэтому самая интересная творческая задача – тонко, аккуратно и внятно связать всех персонажей, чтобы мы сочувствовали, переживали, плакали и ненавидели их».

В сериале заняты Дмитрий Чеботарев, Игорь Черневич, Дарья Савельева, Артем Осипов, Денис Косиков, Татьяна Струженкова, Наташа Швец, Елена Николаева, Вера Воронкова, Юрий Нифонтов, Игорь Миркурбанов, Максим Стоянов, Екатерина Кабак, Маргарита Дьяченкова и Лилия Закирова.

Дмитрий Чеботарев и Артем Осипов останутся без финансовой поддержки отца
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

По сюжету Женя (Чеботарев) и Никита (Осипов), дети авторитарного отца Ивана «Вадимыча» Ширяева (Черневич), уже давно выросли и завели собственных детей, но все равно зависят от одобрения родителя. И от его денег тоже. Вадимыч хотел сделать своих детей счастливыми, но, похоже, сломал им жизнь: Женю убедил развестись с женой, а Никиту – жениться на нелюбимой. В итоге все Ширяевы по-своему несчастны и недовольны жизнью. Никита устал от своей в очередной раз беременной жены. Женя гуляет налево и направо, хотя его вторая супруга отчаянно пытается забеременеть с помощью ЭКО – идет на самый тяжелый и опасный для здоровья «длинный протокол». Кроме того, Вадимыч сообщает семье, что решил вложить весь свой капитал в строительство дома мечты в уникальном месте – поселке Ширяево. И поэтому помогать семье он больше не будет. Героям придется взять на себя ответственность за их собственную жизнь и за жизнь любимых. Зато у них появляется шанс стать лучшими отцами, чем их собственный.

«В этой истории очень много личного опыта. Решиться на нее было довольно сложно. Для меня этот сериал прежде всего о том, как трудно быть честным с самим собой. И к каким страшным последствиям может привести неискренность, разрушающая любовь. "Длинный протокол" – термин из методики экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), благодаря этому почти 20 лет назад на свет появились мои сыновья. И, хотя мой сценарий не только и не столько об ЭКО, в нем есть очень важный для меня разговор об осознанном родительстве. О рисках и сомнениях, о несомненном подвиге тех женщин, которые идут на этот шаг, когда нет другой возможности иметь ребенка. Я всегда мечтал о том, чтобы темы, которые называют «женскими», как можно скорее стали общими. Мамы наших детей заслуживают того, чтобы мы были не менее, а то и более компетентны в вопросах, касающихся их здоровья. Наша поддержка во время беременности и родов нужна им, как никогда. А любовь и заботу всегда легче проявить, когда точно знаешь, с чем сталкивается твой близкий человек, принимаешь вместе с ним важные решения и решаешь проблемы. А вообще "Длинный протокол" – напряженная и довольно болезненная семейная драма, где героям приходится решать вопросы гораздо более широкого масштаба», — рассказал Илья Тилькин.
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Дмитрий Чеботарев и Артем Осипов останутся без финансовой поддержки отца фотографии
Дмитрий Чеботарев и Артем Осипов останутся без финансовой поддержки отца фотографии
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