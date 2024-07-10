Глафира Козулина и Владимир Петров станцевали «Вальс цветов»

По словам Владимира Петрова, основная мысль проекта — «не стоит бояться делать шаги в сторону и полностью переворачивать свою жизнь. Верьте в себя и рискуйте – жизнь умеет удивлять».
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
Телезрительницам поведают о владелице цветочного магазина Елене, которая очень любит свое дело и быстро находит общий язык с клиентами. Ее Муж Николай страдает игроманией и тонет в долгах. Отношения между ними с каждым днем становятся все хуже – супруг ревнует и устраивает ссоры по любому поводу. Он уже не раз избивал ее, но Елена скрывает правду их семейной жизни. Пока не узнает, что беременна. После очередного скандала героиня принимает решение уйти от мужа. Николай выходит из себя и сильно ее избивает. Она теряет память и оказывается в доме людей, которые считают ее невестой их сына.
«В первую очередь моей героине повезло, что ей встретились хорошие люди, которые оказали ей колоссальную поддержку. Возможно, без них все могло закончиться иначе. Елена — сильный человек. Она многое пережила и не утратила свой стержень. Этим стоит гордиться. Многие не рассказывают о том, что происходит за закрытыми дверями. К сожалению, таких историй в нашем мире много. Очень важно об этом говорить, чтобы женщины понимали, что они не одни», — считает Глафира Козулина.
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