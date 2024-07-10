Глафира Козулина и Владимир Петров станцевали «Вальс цветов»

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Егор Долгополов и обезьянка Чита закончили сниматься в сериале «Майор и Меймун»

Дмитрий Чеботарев и Артем Осипов останутся без финансовой поддержки отца

10 июля

Российских кинематографистов обучат виртуальному продакшну

Занятия начнутся в Высшей школе креативных индустрий РЭУ Г.В. Плеханова с 5 октября и продлятся три месяца в гибридном формате