Егор Долгополов и обезьянка Чита закончили сниматься в сериале «Майор и Меймун»

В Туапсе завершились съемки восьмисерийного комедийного детектива «Майор и Меймун». Согласно пресс-службе телеканала НТВ, главные роли в сериале исполнили Егор Долгополов и обезьянка-блогер Чита.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
В эпицентре событий окажется капитан юстиции Майоров по прозвищу Майор (Долгополов). Воспитывал будущего блюстителя порядка дед – легендарный опер Советского Союза, который всегда жил работой. У внука – все ровно также: три рубашки, два галстука, костюм, две куртки – все на своих местах, жизнь расписана по минутам. Пока в один прекрасный день жизнь Майорова не переворачивается с ног на голову: он избивает чиновника, которого сам же арестовал и довел до суда. В память о легендарном деде Майора не увольняют, а отправляют временно в Туапсе.
Роль необычного полицейского досталась актрисе из Самары – обезьянке Чите. Как и остальные артисты, она проходила кастинг, чтобы сняться в сериале. По словам дрессировщика Владимира Новикова, «в проект "Майор и Меймун" нас порекомендовал один из подписчиков, у него тоже есть обезьянка, но она пока не была готова к таким приключениям. Мы приехали на кастинг, где Чита проявила все свои способности. Она в первый раз увидела актера, тоже кандидата на роль, и сразу начала с ним работать: подходила к нему, дергала за руку, пила воду, когда он давал ей стакан. Еще Чита должна была покопаться в вещдоках и достать именно флешку. Со всеми заданиями она справилась, понравилась продюсерам и режиссёрам своим умением быстро воспринимать информацию, действовать по ситуации, взаимодействовать с людьми».
фото: пресс-служба телеканала НТВ
На новом месте работы Майорова раздражает все: и море, и солнце, и коллеги, которым ничего не надо, и банальные преступления. Не радует следователя и новый питомец – ручная обезьянка Меймун, которая сразу прикипела к хозяину и даже стала его напарником в расследованиях. Зверек – гроза преступности на побережье: и улику найдет, и, если понадобится, даже злодея обезвредит. Дуэту предстоит не только раскрыть рядовые преступления, но и вступить в противостояние с авторитетным бандитом Жоржом. Не обойдется и без романтики, а также эпичных экшен-сцен, в том числе в исполнении обезьянки.
«Чита уже 11 лет живет у нас в семье, и за это время то ли я научился говорить на обезьяньем языке, то ли обезьяна выучила человеческий. У меня получается ей объяснить, что надо сделать, но это все происходит на подсознательном уровне, я не профессиональный дрессировщик. Я просто ей говорю: "Чита, надо это, это и это!" А она берет и делает. На съемках были маршруты, по которым она должна была ходить. Практически все получалось с первого раза. Но была и проблема: ее пугало световое оборудование, камера – все время что-то над ней висело. Кроме того, ее постоянно окружала толпа людей. Поначалу она просто не понимала, что происходит. Однако спустя несколько дней Чита осознала, что на съемочной площадке безопасно, перестала реагировать на свет, камеру, людей и сделала то, для чего ее пригласили», – вспоминает Владимир Новиков.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
Со временем Чита привыкла к тяжелому съемочному режиму и даже начала получать удовольствие: в Туапсе гораздо больше солнечных дней, чем на ее родине, в Самаре. Кстати, большую часть второстепенных и эпизодических ролей в сериале исполнили актеры Краснодарского края.
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