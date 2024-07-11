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Первый трейлер аниме «Всеведущий читатель» — главного конкурента «Поднятия уровня в одиночку»

11 июля
2024 год

Новости кино >>
11 июля 2024
Выставка Anime Expo 2024 завершилась в минувшие выходные, но её отголоски еще доносятся: медиакомпания Aniplex совместно со стримингом Crunchyroll анонсировали экранизацию (пост)апокалиптического вебтуна «Всеведущий читатель» (Omniscient Reader). Сериал находится в разработке и еще не получил даты релиза, но уже щеголяет трейлером.


Ким Док Джа — обычный офисный работник. Вот уже десять лет его увлечения сводятся к чтению веб-романа анонимного автора «Три способа выжить в разрушенном мире» о сурвивалисте Ю Джун Хёке. Перевернув последнюю электронную страницу, Ким понимает, что фэнтезийный сюжет внезапно становится реальностью, а он — единственный, кто знает, чем всё закончится.

Читать «Поднятие уровня в одиночку» — экранизация еще одного популярного вебтуна
Южнокорейский онлайн-роман «Всеведущий читатель», написанный творческим (и супружеским) дуэтом sing N song, был впервые опубликован в январе 2018-го на сайте Munpia, а спустя два года на платформе Naver Webtoon вышла манхва-адаптация, проиллюстрированная художником Sleepy-C.

Первый трейлер аниме «Всеведущий читатель» — главного конкурента «Поднятия уровня в одиночку»

По вебтуну также запланированы пять полнометражных фильмов, над которыми работают студии Lotte EntertainmentВыжившие. Бетонная утопия») и Realies Pictures, а на главные роли Кима Док Джа и Ю Джун Хёка утверждены Ан Хё СопВремя тебя зовёт», «Учитель Ким, доктор Романтик») и Ли Мин ХоМальчики краше цветов», «Легенда синего моря»).

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Первый трейлер аниме «Всеведущий читатель» — главного конкурента «Поднятия уровня в одиночку» фотографии
Первый трейлер аниме «Всеведущий читатель» — главного конкурента «Поднятия уровня в одиночку» фотографии
Первый трейлер аниме «Всеведущий читатель» — главного конкурента «Поднятия уровня в одиночку» фотографии
Первый трейлер аниме «Всеведущий читатель» — главного конкурента «Поднятия уровня в одиночку» фотографии
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