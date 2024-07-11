Первый трейлер аниме «Всеведущий читатель» — главного конкурента «Поднятия уровня в одиночку»

Выставка Anime Expo 2024
завершилась в минувшие выходные, но её отголоски еще доносятся: медиакомпания Aniplex
совместно со стримингом Crunchyroll
анонсировали экранизацию (пост)апокалиптического
вебтуна «Всеведущий читатель
» (Omniscient Reader). Сериал находится в разработке и еще не получил даты релиза, но уже щеголяет трейлером.
Ким Док Джа — обычный офисный работник. Вот уже десять лет его увлечения сводятся к чтению веб-романа анонимного автора «Три способа выжить в разрушенном мире» о сурвивалисте
Ю Джун Хёке. Перевернув последнюю электронную страницу, Ким понимает, что фэнтезийный сюжет внезапно становится реальностью, а он — единственный, кто знает, чем всё закончится.
Читать
«Поднятие уровня в одиночку» — экранизация еще одного популярного вебтуна
Южнокорейский онлайн-роман «Всеведущий читатель», написанный творческим (и супружеским) дуэтом sing N song
, был впервые опубликован в январе 2018-го на сайте Munpia
, а спустя два года на платформе Naver Webtoon
вышла манхва-адаптация, проиллюстрированная художником Sleepy-C
.
По вебтуну также запланированы пять полнометражных фильмов, над которыми работают студии Lotte Entertainment
(«Выжившие. Бетонная утопия
») и Realies Pictures
, а на главные роли Кима Док Джа и Ю Джун Хёка утверждены Ан Хё Соп
(«Время тебя зовёт
», «Учитель Ким, доктор Романтик
») и Ли Мин Хо
(«Мальчики краше цветов
», «Легенда синего моря
»).
Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать интервью с режиссером «Поднятия уровня в одиночку» или как Япония и Южная Корея используют поп-культуру друг друга.
обсуждение >>