Николай Наумов, Анна Ковальчук и Алексей Воробьев снимаются в сказке «Ворожея»

Начались съемки сказки «Ворожея», основанной на славянском фольклоре. Фильм под рабочим названием «Василисса» создается «Ленфильмом» при поддержке Министерства культуры РФ, уточняет пресс-служба киностудии.
«Ворожея». Фичуретка
«Какое оно — славянское фэнтези? Всегда красивое, яркое и доброе. Хотя у нас много странных сказочных персонажей — всякие лешие, берендеи, — но это все — к добру. Мы создаем свой, новый мир, который будет называться "Сказки темного леса". Он будет развиваться по тем законам, которые мы зададим. И каждый персонаж нашей истории – это уникальный образ. Нигде таких вы больше не увидите — ни в нашем кино, ни в зарубежном. Сегодня снимаем батальную сцену. Противоборствующим сторонам всегда есть, что делить, и нужна большая мудрость, ум и воля, чтобы не лезть на рожон, но при этом остановить зло», — говорит режиссер фильма Каролина Кубринская.
Анна Ковальчук любит «все сказки, независимо от времени и местожительства автора. Мне очень интересна наша героиня. Вообще, мне кажется, в сказках заложен какой-то правильный код, который нужно освоить и взрослым, и детям. Я очень хотела сняться в сказке. Мне кажется, это такой материал, который в нас открывает какие-то глубинные, заложенные в нас природой чувства».
Юным зрителям расскажут про юную Василиссу, которая ради спасения своих родителей отправляется в опасное путешествие в самое сердце дремучего леса, где властвуют темные силы. Ей предстоит пройти через множество испытаний, научиться преодолевать страх, встретить первую любовь. Главное – Василиссе предстоит узнать правду о своем происхождении, ведь чем дальше она заходит на территорию нечисти, тем яснее понимает, что у нее с ними слишком много общего.
фото: пресс-служба киностудии «Ленфильм»
«У моей героини семеро по лавкам, но она всю деревню считает детьми и всем старается помочь, даже если ее об этом никто не просит. Когда мужчины идут на войну, она идет закрывать собой мужа! "Ворожея" – это философская, глубокая, добрая, хорошая история о борьбе добра и зла», – рассказала Анастасия Мельникова.
Фильм будет изобиловать спецэффектами, однако авторы хотят сохранить кинотрадиции — всех персонажей будут играть загримированные актеры.
фото: пресс-служба киностудии «Ленфильм»
«У "Ленфильма" есть давняя традиция, сохранившаяся еще с советских времен – снимать прекрасные сказки. Мы хотели бы продолжить эту традицию в современном стиле. "Снежная королева", "Золушка", "Новогодние приключения Маши и Вити". Все эти сказки любимы и знакомы многим зрителям нашей страны. В нашей сказке мы стараемся отдать дань традициям и придать им больше настоящего, живого. Конечно, в новом фильме будет использована и компьютерная графика. Однако, все, что касается природы, костюмов, грима – все это подлинное. Надеюсь, что у нас все получится, и будем делать вторую часть. Мы уже думаем о некоторых "зацепках", ходах для продолжения, но прежде, мы хотим услышать мнение зрителей», — прокомментировал генеральный продюсер фильма, врио генерального директора киностудии «Ленфильм» Эдуард Суворов.
Над образами персонажей трудились художник по костюмам Анна Некрасова и гримеры Шейла Алекс и Филипп Игнатьев. Для съемок выбраны живописные места Ленинградской области, Курортного района Санкт-Петербурга и Карелии. Их отбором занимался художник-постановщик Владислав Травинский. Съемочный процесс продлится до конца июля.
фото: пресс-служба киностудии «Ленфильм»
«Мой грим занимает два с половиной часа. Просто сижу и наслаждаюсь жизнью, когда вокруг снуют, творят, красят, и делают это с безудержным энтузиазмом. У нас просто потрясающие художники по гриму! Процесс заканчивается на ногтях, которые приклеивают на суперклей. Не убежден, что эта технология верна, но она работает. Но во всем этом есть и преимущество. Почему-то именно в этом костюме меня не кусают комары! Боятся, видимо. Так что физически я готов ко всему. В остальном, хочу сказать, что мой персонаж самый добрый и честный на этой съемочной площадке. По-крайней мере, он не скрывает своих истинных желаний. А желает он, как всякий антигерой, только хорошего. Но не всем», — поделился своими впечатлениями Алексей Воробьев.
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