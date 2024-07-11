Николай Наумов, Анна Ковальчук и Алексей Воробьев снимаются в сказке «Ворожея»

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Второй сезон «Дамы с собачкой» с Еленой Яковлевой вышел на медиаплатформе «Смотрим»

11 июля

Первый трейлер аниме «Всеведущий читатель» — главного конкурента «Поднятия уровня в одиночку»

Книга, которая спасет вам жизнь во время конца света