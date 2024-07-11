Второй сезон «Дамы с собачкой» с Еленой Яковлевой вышел на медиаплатформе «Смотрим»

Зрителей ожидает продолжение истории о пенсионерке и бывшей учительнице математики Агате Денисовне (Яковлева). Она по-прежнему помогает в расследованиях своему бывшему ученику по шахматной школе – следователю Эдику Свиридову (Перегудов). А вот в повседневной жизни героев произошло немало изменений. Агата Денисовна резко рвет отношения с бывшим судьей Холодовым (Балуев), узнав тайны его прошлого, у ее дочери Тани (Таранник) начинается роман с Эдиком, однако муж Тани Виктор (Дзюба) не намерен ее отпускать и собирается вернуться в семью.
«Мне кажется, жажда авантюр есть у любой женщины. А у моей героини еще и математический, шахматный склад ума, который заставляет ее логически обдумывать всевозможные ситуации. Ко второму сезону Агата Денисовна обрастает друзьями, и ее увлечение передается окружающим. Получается такое совместное творчество. Семья для моей героини, с одной стороны, на первом плане, а с другой – каждый человек должен проживать свою жизнь самостоятельно», — рассказала Елена Яковлева.
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