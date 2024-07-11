Сериал «Постучись в мою дверь в Москве» получит продолжение

анонс

В прокат картина выйдет 20 февраля 2025 года

Милош Бикович и Глеб Калюжный разгадывают головоломку в детективном трейлере к фильму «Красный шелк»

Второй сезон «Дамы с собачкой» с Еленой Яковлевой вышел на медиаплатформе «Смотрим»

Съемки фильма проходят в Ленинградской области, Курортном районе Санкт-Петербурга и Карелии

Николай Наумов, Анна Ковальчук и Алексей Воробьев снимаются в сказке «Ворожея»

11 июля

Первый трейлер аниме «Всеведущий читатель» — главного конкурента «Поднятия уровня в одиночку»

Книга, которая спасет вам жизнь во время конца света