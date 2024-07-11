Сериал «Постучись в мою дверь в Москве» получит продолжение

Комедийная мелодрама «Постучись в мою дверь в Москве
» получит второй сезон, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko.
Сюжет по-прежнему будет основан на оригинальном турецком суперхите «Постучись в мою дверь
», но с учетом российской специфики. События в продолжении сериала, в котором также будет 60 эпизодов, начинаются через месяц после финала первого сезона.
На протяжении всех предыдущих серий зрители внимательно следили за историей отношений Сергея и Саши, сопереживали главным героям и невольно сравнивали события российского сериала с оригинальной историей.
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По словам заместителя генерального директора онлайн-кинотеатра Okko Эльвиры Дмитриевской
, «в России достаточно скептически относятся к адаптациям и всегда очень внимательно сравнивают новую версию с оригиналом. Перед началом работы над "Постучись в мою дверь в Москве" мы прекрасно понимали, что берем на себя большие риски. К тому же, речь идет о мировом суперхите, у которого огромное количество поклонников в России. Но в итоге мы не прогадали! С каждым новым эпизодом сериала наша уверенность в том, что мы сделали правильный выбор ― только возрастала. Конечно, без скептицизма не обошлось, но, тем не менее, зрители прекрасно встретили сериал и не отрываясь посмотрели все 60 эпизодов. Вопрос о съемках продолжения отпал сам собой. Популярность сериала просто не оставила другого выбора, поэтому поздравляю всех поклонников "Постучись в мою дверь в Москве" с продолжением нашей прекрасной истории».
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