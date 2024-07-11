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Милош Бикович и Глеб Калюжный разгадывают головоломку в детективном трейлере к фильму «Красный шелк»

11 июля
2024 год

Новости кино >>
11 июля 2024
Опубликован детективный трейлер к картине Андрея Волгина «Красный шелк» — первый в ряду разножанровых роликов к этому фильму.

«Красный шелк»


Российский съемочный блок детективного экшена проходил на Байкале, в Псковской и Ленинградской областях, в Санкт-Петербурге и в павильонах Москвы. В настоящий момент команда фильма переезжает в Китай на киностудию Hengdian World Studios.

По словам режиссера Андрея Волгина, «в первую очередь, это не историческое кино, а масштабный, изящный и стильный детектив. Мы несколько лет работали над этим сюжетом, разворачивая историю так, чтобы зритель до последнего не понимал, кто есть кто. При этом в фильме много качественно поставленных экшен-сцен, разбавляющих детективную составляющую. И к постановке боев и трюков мы в том числе привлекли международных звезд».

Милош Бикович и Глеб Калюжный разгадывают головоломку в детективном трейлере к фильму «Красный шелк»
фото: пресс-служба компании «НМГ Кинопрокат»

Главные роли в фильме играют Милош Бикович и Глеб Калюжный. Их партнерами по площадке стали Елена Подкаминская, Ярослав Могильников, Гоша Куценко, Дмитрий Куличков, Ирина Алферова и Светлана Чуйкина. Китайскую сторону представят Чжэн Ханьи, Ян Цзыхуа, Хуан Хаонань и Чжэн Лун.

События картины разворачиваются в 1927 году. Зрителям расскажут про бывшего царского секретного агента (Бикович), застрявшего в Китае после падения Российской империи. Единственным шансом вернуться домой для него становится сопровождение китайских курьеров, которые везут в Москву секретные документы. Они садятся в Транссибирский экспресс, не зная, что именно там их ожидает главная опасность. Под видом обычных пассажиров скрываются иностранные разведчики и настоящие головорезы, готовые на все ради документов. Бывшему царскому агенту приходится объединиться с сотрудниками советских спецслужб (Калюжный, Подкаминская), чтобы найти общего врага.

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«С уходом из нашего проката главных американских студий освободилась громадная ниша приключенческих блокбастеров. Мы собираемся восполнить этот пробел. И международный характер "Красного шелка" вполне позволяет это сделать», — прокомментировал продюсер Вадим Быркин.

Для павильонных съемок в Москве был возведен самый большой экран в Европе с виртуальной декорацией, а для имитации окружающей среды в павильоне было построено управляемое искусственное небо, созданное из 70 световых приборов. Несколько месяцев картину снимали в поезде, который был возведён 1:1 к оригинальному специально для съемок. В фильме продемонстрированы несколько боевых искусств и разнообразие элементов и «фишек» из боевиков. За производство отвечают студия Nota Bene Film Group и компании «НМГ Кинопрокат» и Art Pictures Distribution. «Красный шелк» выйдет в прокат 20 февраля 2025 года.
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обсуждение >>
№ 1
Киноман1985   11.07.2024 - 17:18
Понесло Биковича, то было мало, теперь стало слишком много. Пора взять отдых, поехать на родину, на пару годиков. читать далее>>
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Милош Бикович и Глеб Калюжный разгадывают головоломку в детективном трейлере к фильму «Красный шелк» фотографии
Милош Бикович и Глеб Калюжный разгадывают головоломку в детективном трейлере к фильму «Красный шелк» фотографии
Милош Бикович и Глеб Калюжный разгадывают головоломку в детективном трейлере к фильму «Красный шелк» фотографии
Милош Бикович и Глеб Калюжный разгадывают головоломку в детективном трейлере к фильму «Красный шелк» фотографии
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