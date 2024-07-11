«Манекен что ли?!»: эксклюзивный отрывок из «Культурной комедии» с Алексеем Чадовым и Яной Гладких

Кино-Театр.Ру
представляет вашему вниманию эксклюзивный отрывок из фильма Владимира Котта
«Культурная комедия
», который вышел в прокат 11 июля.
«Культурная комедия». Отрывок
Главные роли в картине исполнили Алексей Чадов
, Яна Гладких
и Юрий Стоянов
, а компанию им составили Андрей Федорцов
, Александра Велескевич
, Антон Ескин
, Борис Каморзин
и Маргарита Аброськина
.
По сюжету циничный пермский чиновник Виктор Летаев курирует дорожное строительство и привык всегда добиваться своего. Он знает и любит свое дело, но не интересуется ничем другим. Его кредо: «Я колол дрова, мне было не до этих ваших Чеховых с Пастернаками, потому что дрова нужны всем, а искусством дом не согреешь».
Но циничное мировоззрение меняется, когда новым вектором развития региона становятся культура и искусство. Теперь, чтобы усидеть в кресле чиновника, ему предстоит изучить культурное наследие Пермского края. В помощь себе он берет уроки у преподавателя искусствоведения Марины Николаевны.
«"Культурная комедия" — это про любовь, про культурное наследие — доброе и веселое кино! Совместно с ЦПШ (Вадим Верещагин) и при поддержке Министерства Культуры мы возвращаем на экран формат классической романтической кинокомедии и хотим, чтоб молодое поколение полюбило такое творчество, как когда-то мы влюбились в произведения Леонида Гайдая и Георгия Данелия. А, вообще, этот фильм — лучший повод сходить на свидание в кино», —
говорит генеральный продюсер Гавриил Гордеев
.
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