Не стало звезды «Сияния» Шелли Дюваль

Не стало американской актрисы Шелли Дюваль
, запомнившейся зрителям в качестве Уэнди Торренс в мистической картине Стэнли Кубрика
«Сияние
». Звезде было 75 лет, уточняет THR
.
По словам ее гражданского мужа Дэна Гилроя
, она скончалась в своем доме в техасском городе Бланко из-за осложнений после диабета.
Шелли Алексис Дюваль
родилась 7 июля 1949 года в техасском городе Форт-Уэрт. В кино дебютировала в 1970-м, сыграв в ленте Роберта Олтмана
«Брюстер Макклауд». Впоследствии продолжила сотрудничество со знаменитым режиссером в его фильмах «Маккейб и миссис Миллер
», «Воры как мы
», «Нешвилл
», «Буффало Билл и индейцы
» и «Три женщины
». Снималась также у Вуди Аллена
(«Энни Холл
»), Терри Гиллиама
(«Бандиты во времени
») и Джейн Кэмпион
(«Портрет леди
»). Обладательница 13 престижных наград, включая приз за лучшую женскую роль на 30-м Каннском кинофестивале и BAFTA.
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