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Не стало звезды «Сияния» Шелли Дюваль

11 июля
2024 год

Новости кино >>
11 июля 2024
Не стало американской актрисы Шелли Дюваль, запомнившейся зрителям в качестве Уэнди Торренс в мистической картине Стэнли Кубрика «Сияние». Звезде было 75 лет, уточняет THR.


По словам ее гражданского мужа Дэна Гилроя, она скончалась в своем доме в техасском городе Бланко из-за осложнений после диабета.

Шелли Алексис Дюваль родилась 7 июля 1949 года в техасском городе Форт-Уэрт. В кино дебютировала в 1970-м, сыграв в ленте Роберта Олтмана «Брюстер Макклауд». Впоследствии продолжила сотрудничество со знаменитым режиссером в его фильмах «Маккейб и миссис Миллер», «Воры как мы», «Нешвилл», «Буффало Билл и индейцы» и «Три женщины». Снималась также у Вуди АлленаЭнни Холл»), Терри ГиллиамаБандиты во времени») и Джейн КэмпионПортрет леди»). Обладательница 13 престижных наград, включая приз за лучшую женскую роль на 30-м Каннском кинофестивале и BAFTA.
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обсуждение >>
№ 1
Дарья Былинкина   11.07.2024 - 20:20
Шелли Дюваль была яркой и талантливой актрисой, которая подарила нам незабываемые образы в кино. Ее роль Уэнди Торренс в "Сиянии" стала культовой и запомнилась зрителям... читать далее>>
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Не стало звезды «Сияния» Шелли Дюваль фотографии
Не стало звезды «Сияния» Шелли Дюваль фотографии
Не стало звезды «Сияния» Шелли Дюваль фотографии
Не стало звезды «Сияния» Шелли Дюваль фотографии
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