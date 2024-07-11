Не стало звезды «Сияния» Шелли Дюваль

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В прокате с 11 июля

«Манекен что ли?!»: эксклюзивный отрывок из «Культурной комедии» с Алексеем Чадовым и Яной Гладких

В прокат картина выйдет 20 февраля 2025 года

Милош Бикович и Глеб Калюжный разгадывают головоломку в детективном трейлере к фильму «Красный шелк»

11 июля

Сериал «Постучись в мою дверь в Москве» получит продолжение

Во втором сезоне, как и в первом, будет 60 эпизодов