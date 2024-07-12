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II Форум регионального кинематографа «Новый вектор» подвел итоги

12 июля
2024 год

Новости кино >>
12 июля 2024
В Светлогорске подвели итоги II Форума регионального кинематографа «Новый вектор», который проходил с 8 по 10 июля. В мероприятии приняли участие более 300 человек из более чем 30 субъектов России, включая представителей 20 кинокомиссий и порядка 40 киностудий. Онлайн-зрителями в дни работы форума стали около четырех тысяч человек, сообщает пресс-служба мероприятия.

II Форум регионального кинематографа «Новый вектор» подвел итоги
фото: пресс-служба форума

Гости приняли участие в дискуссиях, стали слушателями мастер-классов по актерскому мастерству, искусству коммуникации и самопрезентации, а также зрителями фильмов регионального производства, снятых в России за последние несколько лет. Генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Okko Гавриил Гордеев представил фильм «Культурная комедия», предпремьерный показ которого прошел 10 июля в Светлогорске и Калининграде. Гордеев подчеркнул, что культурное, географическое и этническое многообразие России позволяет создавать фильмы в разных ее областях, и они будут интересны и понятны широкому зрителю.

«Я предлагаю вообще не разделять кино на региональное и федеральное. У нас локации и кинокомиссии в каждом регионе существуют не просто для того, чтобы появлялось кино исключительно для региона. Основная цель – это использовать богатства нашей страны, чтобы снимать большое федеральное кино. Фильм “Культурная комедия” как раз является таким примером, когда сюжет и локации демонстрируют конкретный город, Пермь, но при этом выходят в широкий прокат и находят отклик в каждом регионе, где его показывают», – пояснил продюсер.

II Форум регионального кинематографа «Новый вектор» подвел итоги

Деловую и образовательную программы форума составила конференция кинокомиссий России, организованная при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Заместитель председателя кинокомиссии Калининградской области и директор АНО «Фестивальная дирекция» Ольга Акопова провела новую образовательную программу, а также представила методическое пособие по оптимизации ее работы и внесла на рассмотрение идеи на будущее форума. «Стоит больше уделять внимания на ответы и разъяснения, которые поступают из зала к нам, экспертам. К примеру, как вы организовываете перекрытие дорог или на чём мы фокусируемся при отборе сотрудников и учим ли мы их потом, что несомненно является важным аспектом и в нашей индустрии, и в какой-либо еще. Стоит точечно подходить к проблематикам в нашей сфере и также точечно их обсуждать и решать прямо на форуме», – подчеркнула Акопова.

Подводя итоги мероприятия, участники перечислили факторы, потенциально способствующие развитию киноотрасли в стране. Генеральный продюсер форума Дмитрий Якунин представил предложения и комментарии делегатов по укреплению дальнейшего взаимодействия внутри отрасли. Для этого, по их мнению, необходимо усилить копродукцию между региональными студиями, разработать единый портал кинематографий России, снять серию киноновелл в разных регионах страны, содействовать совершенствованию законодательно-нормативной базы, регулирующей деятельность кинематографа. На следующем форуме «Новый вектор» представители индустрии хотели бы видеть кинофестиваль, кинорынок, больше сессий в формате живых дискуссий, а также сессий, посвященных IT-технологий в кино.

Впервые форум «Новый вектор» прошел в 2023 году в Калининградской области. В этом году проект расширил свою географию: зимой он прошел в курортном городе Белокуриха в Алтайском крае, в начале июня – в Пятигорске в Ставропольском крае, а завершится в Республике Бурятия в сентябре. Организаторами мероприятия выступили Фонд поддержки регионального кинематографа (ФПРК) и АНО «Фестивальная дирекция» при поддержке правительства Калининградской области, Президентского фонда культурных инициатив и Союза кинематографистов России.
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