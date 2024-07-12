Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Мастер и Маргарита»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Роман Маякин, Лукерья Ильяшенко и Аскар Ильясов погрузятся в мир татарской мифологии

12 июля
2024 год

Новости кино >>
12 июля 2024

Стартовали съемки четвертого сезона сериала «Сергий против нечисти. Зов предков». В продолжении франшизы о борьбе с фольклорной нечистью главные герои окажутся в Казани и погрузятся в мир татарской
мифологии. Роли исполнят Роман Маякин, Лукерья Ильяшенко, Ирина Розанова, Дмитрий Куличков, Аскар Ильясов, Роза Хайруллина и Ольга Макеева. Премьера сериала производства студия LOOKFILM состоится в онлайн-кинотеатре KION, сообщает пресс-служба сервиса.

Роман Маякин, Лукерья Ильяшенко и Аскар Ильясов погрузятся в мир татарской мифологии
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

По сюжету капитан полиции Катя Земцова находит зацепку в старом расследовании о пропаже своих родителей, ради поиска которых она 20 лет назад пошла работать в полицию. В пропаже оказывается замешана нечисть, следы которой ведут в Татарстан. Чтобы разыскать родителей, Катя с Сергием отправятся в Казань. Там им предстоит познакомиться с «лучшей версией» Сергия, сразиться с татарской нечистью, ответить на вопросы прошлого и дать еще один шанс чувствам друг к другу.

«До прочтения сценария я не была знакома с татарской мифологией, но все сюжеты, описанные в сценарии, делают эту мифологию для меня очень увлекательной. Моя героиня Катя в новом сезоне будет снова бороться с нечистью и налаживать отношения с Сергием», — говорит Лукерья Ильяшенко.

В Казани герои встречают местного охотника за нечистью — красавца Баяна. Катя неожиданно начинает испытывать к нему симпатию. Несмотря на зарождающийся любовный треугольник, Катя, Сергий и Баян будут сообща сражаться с Соловьем-разбойником, Уряком, Су-анасы и приспешником Шайтана – Козловидным. А главной их целью станет лесной дух Шурале, который сам невольно оказывается во власти темных сил.

«Я думаю, что татарская и казахская мифология схожи, и кое-что персонажах из нового сезона "Сергия" я знаю благодаря казахской мифологии. Мне этот мир интересен. У нас будет экспедиция в Казань, это один из моих любимых городов России, я бы даже сказал, что это самый домашний для меня российский город, и люди в нем удивительные», — добавляет Аскар Ильясов.

В режиссерское кресло проекта вернулся Кирилл Кузин, который снимал первые два сезона.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Сергий против нечисти. Яга»: Бабка — ягодка опять
«Сергий против нечисти»: Во имя отца, сына и русской хтони
персоны
Аскар ИльясовЛукерья ИльяшенкоКирилл КузинДмитрий КуличковОльга МакееваРоман МаякинИрина РозановаРоза Хайруллина
фильмы
Сергий против нечистиСергий против нечисти. Зов предков

фотографии >>
Роман Маякин, Лукерья Ильяшенко и Аскар Ильясов погрузятся в мир татарской мифологии фотографии
Роман Маякин, Лукерья Ильяшенко и Аскар Ильясов погрузятся в мир татарской мифологии фотографии
Роман Маякин, Лукерья Ильяшенко и Аскар Ильясов погрузятся в мир татарской мифологии фотографии
Роман Маякин, Лукерья Ильяшенко и Аскар Ильясов погрузятся в мир татарской мифологии фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Мастер и Маргарита»

Скорбим

Шелли Дюваль
11 июля ушла из жизни актриса Шелли Дюваль.
Юрий Шелепин
10 июля ушёл из жизни актёр Юрий Шелепин.
Сергей Ерофеев
10 июля ушёл из жизни актёр Сергей Ерофеев.
Ежи Штур
9 июля ушёл из жизни актёр Ежи Штур.
Кетеван Кикнадзе
9 июля ушла из жизни актриса Кетеван Кикнадзе.
Раиса Иванова
9 июля ушла из жизни актриса Раиса Иванова.

День рождения >>

Мария Андреева
Валерий Бассэль
Анатолий Грачёв
Евгений Дворжецкий
Александр Домогаров
Екатерина Кузнецова (II)
Полина Максимова
Артём Семакин
Таттыбюбю Турсунбаева
Ор Атика
Габриель Гарко
Ален Кюни
Шерил Лэдд
Натали Мартинес
Мишель Родригес
Анна Фрил
все родившиеся 12 июля >>

Афиша кино >>

Что-то не так с Кевином
драма, триллер, экранизация
Великобритания, США, 2011
Не одна дома
комедия, семейное кино
Россия, 2024
Ночной замес
боевик, молодежный фильм, фильм ужасов
Канада, 2023
Папуля
драма
США, 2023
Астрал. Ночной кошмар
мистика, фильм ужасов
Индонезия, Южная Корея, 2024
Культурная комедия
комедия
Россия, 2024
На гребне волны. Возвращение
криминальный фильм, триллер
Австралия, 2023
Второй акт
комедия
Франция, 2024
Максин XXX
триллер, фильм ужасов
Великобритания, США, 2024
Наводнение
боевик, триллер, фильм ужасов
США, 2023
Большое путешествие. Вокруг света
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?