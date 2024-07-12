Роман Маякин, Лукерья Ильяшенко и Аскар Ильясов погрузятся в мир татарской мифологии

По сюжету капитан полиции Катя Земцова находит зацепку в старом расследовании о пропаже своих родителей, ради поиска которых она 20 лет назад пошла работать в полицию. В пропаже оказывается замешана нечисть, следы которой ведут в Татарстан. Чтобы разыскать родителей, Катя с Сергием отправятся в Казань. Там им предстоит познакомиться с «лучшей версией» Сергия, сразиться с татарской нечистью, ответить на вопросы прошлого и дать еще один шанс чувствам друг к другу.
«До прочтения сценария я не была знакома с татарской мифологией, но все сюжеты, описанные в сценарии, делают эту мифологию для меня очень увлекательной. Моя героиня Катя в новом сезоне будет снова бороться с нечистью и налаживать отношения с Сергием», — говорит Лукерья Ильяшенко.
В Казани герои встречают местного охотника за нечистью — красавца Баяна. Катя неожиданно начинает испытывать к нему симпатию. Несмотря на зарождающийся любовный треугольник, Катя, Сергий и Баян будут сообща сражаться с Соловьем-разбойником, Уряком, Су-анасы и приспешником Шайтана – Козловидным. А главной их целью станет лесной дух Шурале, который сам невольно оказывается во власти темных сил.
«Я думаю, что татарская и казахская мифология схожи, и кое-что персонажах из нового сезона "Сергия" я знаю благодаря казахской мифологии. Мне этот мир интересен. У нас будет экспедиция в Казань, это один из моих любимых городов России, я бы даже сказал, что это самый домашний для меня российский город, и люди в нем удивительные», — добавляет Аскар Ильясов.
В режиссерское кресло проекта вернулся Кирилл Кузин, который снимал первые два сезона.
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