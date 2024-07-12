Фильм-триумфатор Каннского кинофестиваля «Анора» с Марком Эйдельштейном выйдет в российский прокат

Фильм Шона Бэйкера «Анора» с Юрой Борисовым, Марком Эйдельштейном и Майки Мэдисон, который взял главный приз на минувшем Каннском кинофестивале, выйдет в российский прокат 17 октября. Права на показ фильма в России приобрела компания Arna Media, а дистрибьютором выступит «Атмосфера Кино», которая и сообщила о новом релизе в своем графике.
фото: кадр из фильма «Анора»
Главная героиня фильма — молодая секс-работница, на которой женится сын русского олигарха. Родители жениха, узнав о случившемся, приезжают в Нью-Йорк, чтобы во всем разобраться и аннулировать брак.
В картине также играют Алексей Серебряков и Дарья Екамасова. Фильм очень тепло приняли критики: на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes рейтинг «свежести» достигает 98%.
обсуждение >>