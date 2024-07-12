В девятом сезоне «Балабола» у Константина Юшкевича появится новый противник

Стартовали съемки девятого сезона иронического детектива «Балабол», главную роль в котором играет Константин Юшкевич. Об этом сообщает пресс-служба телеканала НТВ, где и состоится премьера проекта.
фото: пресс-служба НТВ
Съемки проходят в Москве и Подмосковье. Главный герой Саня – типичный одиночка, уверен в себе и в том, что может справиться сам с любой проблемой. Тем не менее, нередко он попадает в безвыходные ситуации, выбираться из которых приходится при помощи коллег и верных друзей. В девятом сезоне у Балабола появится новый серьезный противник – бывший спецназовец Макеев (Василий Шмаков). Непростые обстоятельства ждут Саню и в личной жизни: его отношения с Марьям (Юлия Такшина) становятся напряженными, он на своей шкуре узнает, каково это – когда любимому человеку работа важнее, чем семья.
«Девятый сезон будет более локальным, домашним, по стилю ближе к первым частям. Каких-то глобальных событий, связанных, например, с транснациональными корпорациями, которые были в прошлых сезонах, происходить не будет. Но все остальное, в том числе и то самое обаяние сериала, я надеюсь, сохранится и даже преумножится. За долгое время работы в одной команде у нас появились свои локальные шутки, свой птичий язык. Открою маленький секрет: очень многое дорабатывается прямо на площадке. Импровизации у нас разрешены и даже поощряются! Мы же уже давно в этом проекте, и каждый артист сроднился со своим героем. Любого актера можно попросить: “Скажи, как персонаж”, и он тут же войдет в образ», — говорит Константин Юшкевич.
К команде сериала присоединился новый режиссер Владимир Шевельков. «Пришла моя очередь работать над этим проектом. Моя цель – не только сохранить всё накопленное за много сезонов, но и развить юмор, драки. Я с радостью согласился присоединиться к проекту, здесь отличный актерский состав, “поворотистый” сценарий. Всегда приятно, когда тебе доверяют успешный сериал и предлагают двигать его дальше, развивать сюжет талантливых авторов. Конечно, в такой проект входить всегда сложнее, чем начинать с нуля. Самое трудное – это договориться с актерами, которые за восемь сезонов уже собрали образы своих героев. Моя задача – напомнить, с чего начинался сериал, где конфликт, на чем строится дружба, освежить отношения между героями», — признается постановщик.
фото: пресс-служба НТВ
В новых сериях «Балабола» Сане и его команде придется расследовать телефонные и интернет-мошенничества, искать сокровища капитана Флинта, раскрывать похищения коммерсантов, словом, как всегда, наводить порядок в родном городе. Как и в восьмом сезоне сериала, проблем и передряг Балаболу добавит приехавший погостить дядя Митя, которого играет Сергей Баталов. «Мой персонаж дядя Митя – это брат умершего отца Сани, полицейский в отставке, который служил, как говорится, верой и правдой. Характер у него непростой, как и у главного героя, поэтому у них иногда случаются ссоры. Мне нравится этот персонаж, он живой, непослушный. Ему на пенсии делать нечего, вот он и приехал погостить. Стал понемногу вмешиваться в работу племянника, что, естественно, Сане не понравилось», — добавляет актер.
Коллег Сани в новом сезоне тоже ждут значительные перемены. Эксперт-криминалист Брумель (Иван Агапов), кажется, наконец найдет родственную душу и настоящую любовь. А вот мирная семейная жизнь Джорджа (Григорий Сиятвинда) и Зои (Ольга Плешкова) нарушится неожиданным приездом беспокойного родственника. Как и в предыдущих сезонах, каждые две серии проекта – это отдельная детективная история, в которой Саня распутывает безнадежные на взгляд его коллег преступления. В новой части он снова столкнется с непредсказуемыми делами и не раз подвергнет себя смертельной опасности.
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