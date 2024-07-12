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Кристина Вайнас, Вадим Соколов и Ирина Обидина сыграли в мелодраме «Счастлива по умолчанию»

12 июля
2024 год

Новости кино >>
12 июля 2024

На «Dомашнем» завершились съемки мелодрамы «Счастлива по умолчанию», главные роли в которой исполнили Кристина Вайнас, Вадим Соколов и Ирина Обидина. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Кристина Вайнас, Вадим Соколов и Ирина Обидина сыграли в мелодраме «Счастлива по умолчанию»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету умница-красавица Алина добилась больших успехов в карьере, став ведущим архитектором в престижной компании. Лидия, мама Алины, воспитывала единственную дочь в строгости и контролировала буквально все сферы жизни девушки. И личные отношения – не исключение. Втайне от матери Алина съехалась с Димой – простым работягой. Когда мама неожиданно приезжает в гости, Алина просит Диму на время уехать, но тем временем Лидия не оставляет попыток узнать о тайном ухажере дочери. Алина идет на хитрость и просит своего начальника подыграть, притворившись ее женихом перед мамой. Простая просьба Алины – еще одна маленькая ложь – приводит к глобальным последствиям. Теперь ей придется пройти через огонь и воду, пережить предательство, узнать множество тайн и наконец обрести собственный голос.

«Самое главное в характере Алины – легкость. Она очень легкая. Несмотря на то, что она явная карьеристка, все равно остается в легком природно-женственном состоянии», — говорит Кристина Вайнас.

Режиссером мелодрамы выступает Александр Мохов. «Этот фильм про любовь и про родителей, которые, желая счастья своим детям, на самом деле, ломают им судьбы. Иногда в угоду самым близким людям мы идем на жертвы, и, угождая, теряем свое счастье и любовь. Самое главное, чему учит наш сюжет — жить нужно так, как хотите именно вы. Ваш путь, ваша жизнь, ваше счастье — это то, за что нужно бороться даже с теми, кто искренне верит в то, что причиняет вам добро», — подчеркивает постановщик.

В мелодраме также играют Дмитрий Беседа, Анна Корепина, Карина Хисматуллина, Дмитрий Попов, Юрий Шелковников, Алексей Сатирский, Елена Литвинова и другие.
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Кристина Вайнас, Вадим Соколов и Ирина Обидина сыграли в мелодраме «Счастлива по умолчанию» фотографии
Кристина Вайнас, Вадим Соколов и Ирина Обидина сыграли в мелодраме «Счастлива по умолчанию» фотографии
Кристина Вайнас, Вадим Соколов и Ирина Обидина сыграли в мелодраме «Счастлива по умолчанию» фотографии
Кристина Вайнас, Вадим Соколов и Ирина Обидина сыграли в мелодраме «Счастлива по умолчанию» фотографии
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