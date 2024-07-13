Санта, Рик, Морти и зомби-школьницы работают на Японию: главные новости аниме за неделю

«Звездное дитя
» приглянулось корпорации, «Токийский гуль
» стареет, а все фанаты японской анимации едут в Калифорнию — аниме-индустрия
удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о главных анонсах Anime Expo
или потенциальном хите
«Всеведущий читатель
»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
ОДНОЙ СТРОКОЙ
🔘 В рамках программы Comic Con
Сан-Диего «Первый взгляд
» покажут какие-то материалы из «Спирали
» Дзюндзи Ито
, экранизации комедийной манги «Боевой петух
» (Rooster Fighter) и «Лазаря
» — нового
аниме Синъитиро Ватанабэ
, где постановкой эшкн-сцен занимался режиссер «Джона Уика
» Чад Стахелски
.
🔘 В этом году День Ван-Писа
отметят за два: посетителей грядущего фестиваля по легендарной саге Эйитиро Оды
ждут концерт восьми исполнителей, марафон 100 лучших сцен сериала, подробности о новом аниме
и еще Ками-сама знает что.
🔘 «Магической битве
» осталось недолго: текущая арка «Битва в Синдзюку
» станет последней. Создатель популярного сёнэна Гэгэ Акутами
сообщил об этом в интервью для выставки, которая идет в Сибуе до 27 августа. Там же он рассказал
, что главным героем был Мэгуми
, но изначальный концепт не оценили в издательстве.
🔘 Аниме по «Токийскому гулю
» стукнуло десять лет. По такому случаю фанатов зовут на выставку, где обещают иммерсивный опыт с трехмерными экспонатами, интерактивными развлечениями и показом ранее невиданных артов. В Токио гуляния пройдут в октябре и ноябре, а в декабре экспозиция переедет в Осаку.
🔘 Мангака Котояма
(«Магазинчик сладостей
», «Песнь ночных сов
») также отметит десятилетие профессиональной карьеры выставкой — с 7 сентября по 6 октября на смотровой площадке Sunshine 60
в Токио.
🔘 В честь 30-й годовщины (которая случилась в прошлом году) «Манускрипт ниндзя
» почистили, отреставрировали и собираются показывать в ограниченном прокате США.
🔘 Культовый «Перевозчик Бин
» тоже подвергся ремастерингу и выйдет на Blu-ray со стримингами 10 сентября.
🔘 Четвертый сезон «Девушки на час
» уже вовсю рисуется: новые серии гаремника
обещают в следующем году.
🔘 Завтра в Историческом парке чая, что в городе Удзи, откроют мемориал жертвам поджога в студии Kyoto Animation
. Нападение
, произошедшее в 2019 году, унесло жизни 36 сотрудников.
🔘 Корпорация Kadokawa
приобрела студию Doga Kobo
, известную по аниме «Звездное дитя
», «Мангачки
», «Мой сэмпай раздражает
», «Моя девушка не только милая
» и многим другим.
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Художница спасает фамильный бизнес в «Винокурне семейства Комада»
ПЕРЕЖИТЬ РОЖДЕСТВО
Манга «Санда
», новейшая работа создательницы «Выдающихся зверей
» Пару Итагаки
, получит аниме-адаптацию. Экранизировать мистический сёнэн
о наследнике Санта-Клауса взялась студия Science SARU
(недавно вошла
в состав конгломерата Toho
), ответственная за такие хиты, как «Ину-о
», «Человек-дьявол: Плакса
» и «Руки прочь от кинокружка!
», а также грядущие «Дандадан
» и «Твой цвет
». Вместо трейлера — яркий анонсирующий постер с мускулистым старцем в красном костюме.
В футуристическом мире с очень низкой рождаемостью дети оказались под чрезмерной опекой и контролем, а самый волшебный зимний праздник превратился в легенду. 25 декабря 2080 года на ученика средней школы Санду Кадзусигэ с кухонным ножом нападает одноклассница Сиори Фуюмура. Всё потому, что 14-летний подросток — потомок Санта-Клауса. Из-за ранения одежда Санды окрашивается в красное, юноша активирует магические способности, запечатанные проклятием, и обретает истинную форму. Теперь Фуюмура может загадать рождественскому чудотворцу заветное желание: найти пропавшую подругу Оно.
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Антропоморфный мир «Выдающихся зверей» Пару Итагаки
ТИХИЙ ОГОНЕК МОЕЙ ДУШИ
После четырехлетнего перерыва манга Макото Такацу
«Перелетные птицы и улитка
» вернется на прилавки, а еще обзаведется аниме-адаптацией, которая раскроет очарование фургонной жизни и свободы передвижений тем, кто еще не добрался до первоисточника. Молодой продавец запчастей Унпэй Мотидзуки подавлен рабочими неудачами и мечтает уехать куда подальше. Однажды изнуренный сарариман встречает Цугуми Нагису, которая рисует иллюстрации для детских книг и колесит на кемпервене
вместе с собакой, похожей на енота. Унпэй решает присоединиться к ней и разделить непредсказуемую дорогу, полную приключений.
«Летом 2019-го я арендовал фургон и отправился в путешествие по префектуре Фукусима, после чего начал рисовать мангу о жизни на колесах. Я очень хочу, чтобы «Перелетные птицы» превратились в аниме. Представляю своих героев спящими в машине на фоне закатного неба или в лесу на рассвете, когда дыхание деревьев облаком уносится вдаль, и мое сердце начинает биться чаще
», – делится мангака.
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«Лагерь на свежем воздухе» — еще одно аниме о путешествиях и впечатлениях
МЕРТВЕЦЫ В МАТРОСКАХ
Медиа-проект «Сейлор зомби
» возможно перевоплотится в аниме. На это намекнул японский Amazon
, когда выпустил в продажу новое издание
манга-адаптации. Игровой сериал, повествующий о повседневной
жизни трех старшеклассниц во время зомби-эпидемии, вышел в 2014-м. Снимать хоррор-драму должен был Иссин Инудо
(«Жозе, тигр и рыба
», «Плавающий замок
»), но рабочий график не позволил режиссеру полноценно заняться проектом: он придумал основную историю и персонажей, а постановку доверил Рёхэю Ватанабэ
. Главные роли достались (теперь уже экс-)айдолам из группы AKB48
— Рине Каваэи
(«На твоей волне
»), Нане Оваде
и Дзюри Такахаси
.
В мае того же года по мотивам лайв-экшна появилась манга, проиллюстрированная Jiji & Pinch
, а за месяц до этого Bandai Namco
выпустили игру для аркадных автоматов (ролик выше).
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Лучшие аниме-новинки этого лета
ОДНАЖДЫ В КИОТО
Студия LidenFilms
(«Токийские мстители
», «Котаро живет один
») опубликовала свежий трейлер ремейка сериала «Бродяга Кэнсин
». Второй сезон
с подзаголовком «Беспорядки в Киото
» выйдет в октябре и продлится два кура подряд.
Как следует из названия, действие аниме перенесется из Токио в Киото. Странствующий воин Кэнсин Химура
вступит в противостояние с хладнокровным Макото Сисио, задумавшим свергнуть правительство и утвердить в Японии новые порядки. Режиссерское кресло Хидэё Ямамото
(«Клетки за работой: Тёмная сторона
», «Отныне Мао, король демонов!
») уступил Юки Комаде
(помреж «Бессонница после школы
», «Клинок Бессмертного
»), а к дизайнерке персонажей Тэруми Ниси
(«Магическая битва 0
», «Пингвиний барабан
») присоединился Кадзуо Ватанабэ
(«Сказание об Арслане
», «Смертельный укус
»). Актерский ансамбль
пополнит сэйю куноити Мисао Макимати — Ая Яманэ
(Саё
из «Онимуси
», Кралл
из «Время пыток, принцесса!
»).
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«Самурай Чамплу» — культовое аниме с катаной
ЗАНЕСЛА НЕЛЕГКАЯ
Аниме «Рик и Морти
» стартует уже 15 августа, а Adult Swim
продолжает привлекать внимание к сериалу: на этот раз «канал для взрослых» показал первый полноценный ролик. Ознакомиться с предыдущими минутными фрагментами можно тут
. За производство отвечает студия Telecom Animation Film
(«Не издевайся, Нагаторо
», «Синий термальный
»), а за постановку — Такаси Сано
(«Башня Бога
»).
Семья Смит под предводительством неугомонного деда-гения Рика Санчеса отправляется в приключения по мультивселенной, где Саммер помогает Космической Бет сражаться со злой Галактической Федерацией, а Морти влюбляется в загадочную девушку, которая оказывается вневременным существом.
В японской версии мы услышим голоса:
Рик — Ёхэй Тадано
(Содзи Кикуири
из «Мобороси
»).
Морти — Кэйсукэ Тиба
(роль второго плана в «Мобильный воин Гандам: Реконкиста
»).
Саммер — Акиха Мацуи
(Сидзука из сериала «Гены искусственного интеллекта
»).
Бет — Такако Фудзи
(Томоко Хаясака из «Детектива Конана
»).
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Гид по сардоническому мультсериалу «Рик и Морти»
БОНУС
: Аудиокассета группы Kessoku Band
из «Рок-тихони
», которая выйдет ограниченным тиражом по $20 с лишним за штуку 16 августа. Розовый карандаш для перемотки в комплект, к сожалению, не входит.
Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать интервью с создателем «Ковбоя Бибопа» и грядущего «Лазаря» Синъитиро Ватанабэ, автором «Токийского гуля», японским маэстро ужаса Дзюндзи Ито или командой «Избранного божества», среди которых — легендарный гейм-дизайнер Ёко Таро.
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