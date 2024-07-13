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Санта, Рик, Морти и зомби-школьницы работают на Японию: главные новости аниме за неделю

13 июля
2024 год

Новости кино >>
13 июля 2024
«Звездное дитя» приглянулось корпорации, «Токийский гуль» стареет, а все фанаты японской анимации едут в Калифорнию — аниме-индустрия удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о главных анонсах Anime Expo или потенциальном хите «Всеведущий читатель»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Санта, Рик, Морти и зомби-школьницы работают на Японию: главные новости аниме за неделю

ОДНОЙ СТРОКОЙ

🔘 В рамках программы Comic Con Сан-Диего «Первый взгляд» покажут какие-то материалы из «Спирали» Дзюндзи Ито, экранизации комедийной манги «Боевой петух» (Rooster Fighter) и «Лазаря» — нового аниме Синъитиро Ватанабэ, где постановкой эшкн-сцен занимался режиссер «Джона Уика» Чад Стахелски.

🔘 В этом году День Ван-Писа отметят за два: посетителей грядущего фестиваля по легендарной саге Эйитиро Оды ждут концерт восьми исполнителей, марафон 100 лучших сцен сериала, подробности о новом аниме и еще Ками-сама знает что.

🔘 «Магической битве» осталось недолго: текущая арка «Битва в Синдзюку» станет последней. Создатель популярного сёнэна Гэгэ Акутами сообщил об этом в интервью для выставки, которая идет в Сибуе до 27 августа. Там же он рассказал, что главным героем был Мэгуми, но изначальный концепт не оценили в издательстве.

🔘 Аниме по «Токийскому гулю» стукнуло десять лет. По такому случаю фанатов зовут на выставку, где обещают иммерсивный опыт с трехмерными экспонатами, интерактивными развлечениями и показом ранее невиданных артов. В Токио гуляния пройдут в октябре и ноябре, а в декабре экспозиция переедет в Осаку.

Санта, Рик, Морти и зомби-школьницы работают на Японию: главные новости аниме за неделю

🔘 Мангака КотоямаМагазинчик сладостей», «Песнь ночных сов») также отметит десятилетие профессиональной карьеры выставкой — с 7 сентября по 6 октября на смотровой площадке Sunshine 60 в Токио.

🔘 В честь 30-й годовщины (которая случилась в прошлом году) «Манускрипт ниндзя» почистили, отреставрировали и собираются показывать в ограниченном прокате США.

🔘 Культовый «Перевозчик Бин» тоже подвергся ремастерингу и выйдет на Blu-ray со стримингами 10 сентября.

🔘 Четвертый сезон «Девушки на час» уже вовсю рисуется: новые серии гаремника обещают в следующем году.

🔘 Завтра в Историческом парке чая, что в городе Удзи, откроют мемориал жертвам поджога в студии Kyoto Animation. Нападение, произошедшее в 2019 году, унесло жизни 36 сотрудников.

🔘 Корпорация Kadokawa приобрела студию Doga Kobo, известную по аниме «Звездное дитя», «Мангачки», «Мой сэмпай раздражает», «Моя девушка не только милая» и многим другим.

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ПЕРЕЖИТЬ РОЖДЕСТВО

Манга «Санда», новейшая работа создательницы «Выдающихся зверей» Пару Итагаки, получит аниме-адаптацию. Экранизировать мистический сёнэн о наследнике Санта-Клауса взялась студия Science SARU (недавно вошла в состав конгломерата Toho), ответственная за такие хиты, как «Ину-о», «Человек-дьявол: Плакса» и «Руки прочь от кинокружка!», а также грядущие «Дандадан» и «Твой цвет». Вместо трейлера — яркий анонсирующий постер с мускулистым старцем в красном костюме.

Санта, Рик, Морти и зомби-школьницы работают на Японию: главные новости аниме за неделю

В футуристическом мире с очень низкой рождаемостью дети оказались под чрезмерной опекой и контролем, а самый волшебный зимний праздник превратился в легенду. 25 декабря 2080 года на ученика средней школы Санду Кадзусигэ с кухонным ножом нападает одноклассница Сиори Фуюмура. Всё потому, что 14-летний подросток — потомок Санта-Клауса. Из-за ранения одежда Санды окрашивается в красное, юноша активирует магические способности, запечатанные проклятием, и обретает истинную форму. Теперь Фуюмура может загадать рождественскому чудотворцу заветное желание: найти пропавшую подругу Оно.

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ТИХИЙ ОГОНЕК МОЕЙ ДУШИ

После четырехлетнего перерыва манга Макото Такацу «Перелетные птицы и улитка» вернется на прилавки, а еще обзаведется аниме-адаптацией, которая раскроет очарование фургонной жизни и свободы передвижений тем, кто еще не добрался до первоисточника. Молодой продавец запчастей Унпэй Мотидзуки подавлен рабочими неудачами и мечтает уехать куда подальше. Однажды изнуренный сарариман встречает Цугуми Нагису, которая рисует иллюстрации для детских книг и колесит на кемпервене вместе с собакой, похожей на енота. Унпэй решает присоединиться к ней и разделить непредсказуемую дорогу, полную приключений.

Санта, Рик, Морти и зомби-школьницы работают на Японию: главные новости аниме за неделю

«Летом 2019-го я арендовал фургон и отправился в путешествие по префектуре Фукусима, после чего начал рисовать мангу о жизни на колесах. Я очень хочу, чтобы «Перелетные птицы» превратились в аниме. Представляю своих героев спящими в машине на фоне закатного неба или в лесу на рассвете, когда дыхание деревьев облаком уносится вдаль, и мое сердце начинает биться чаще», – делится мангака.

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МЕРТВЕЦЫ В МАТРОСКАХ

Медиа-проект «Сейлор зомби» возможно перевоплотится в аниме. На это намекнул японский Amazon, когда выпустил в продажу новое издание манга-адаптации. Игровой сериал, повествующий о повседневной жизни трех старшеклассниц во время зомби-эпидемии, вышел в 2014-м. Снимать хоррор-драму должен был Иссин ИнудоЖозе, тигр и рыба», «Плавающий замок»), но рабочий график не позволил режиссеру полноценно заняться проектом: он придумал основную историю и персонажей, а постановку доверил Рёхэю Ватанабэ. Главные роли достались (теперь уже экс-)айдолам из группы AKB48Рине КаваэиНа твоей волне»), Нане Оваде и Дзюри Такахаси.


В мае того же года по мотивам лайв-экшна появилась манга, проиллюстрированная Jiji & Pinch, а за месяц до этого Bandai Namco выпустили игру для аркадных автоматов (ролик выше).

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ОДНАЖДЫ В КИОТО

Студия LidenFilmsТокийские мстители», «Котаро живет один») опубликовала свежий трейлер ремейка сериала «Бродяга Кэнсин». Второй сезон с подзаголовком «Беспорядки в Киото» выйдет в октябре и продлится два кура подряд.


Как следует из названия, действие аниме перенесется из Токио в Киото. Странствующий воин Кэнсин Химура вступит в противостояние с хладнокровным Макото Сисио, задумавшим свергнуть правительство и утвердить в Японии новые порядки. Режиссерское кресло Хидэё ЯмамотоКлетки за работой: Тёмная сторона», «Отныне Мао, король демонов!») уступил Юки Комаде (помреж «Бессонница после школы», «Клинок Бессмертного»), а к дизайнерке персонажей Тэруми НисиМагическая битва 0», «Пингвиний барабан») присоединился Кадзуо ВатанабэСказание об Арслане», «Смертельный укус»). Актерский ансамбль пополнит сэйю куноити Мисао Макимати — Ая Яманэ (Саё из «Онимуси», Кралл из «Время пыток, принцесса!»).

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ЗАНЕСЛА НЕЛЕГКАЯ

Аниме «Рик и Морти» стартует уже 15 августа, а Adult Swim продолжает привлекать внимание к сериалу: на этот раз «канал для взрослых» показал первый полноценный ролик. Ознакомиться с предыдущими минутными фрагментами можно тут. За производство отвечает студия Telecom Animation FilmНе издевайся, Нагаторо», «Синий термальный»), а за постановку — Такаси СаноБашня Бога»).


Семья Смит под предводительством неугомонного деда-гения Рика Санчеса отправляется в приключения по мультивселенной, где Саммер помогает Космической Бет сражаться со злой Галактической Федерацией, а Морти влюбляется в загадочную девушку, которая оказывается вневременным существом.

В японской версии мы услышим голоса:

Рик — Ёхэй Тадано (Содзи Кикуири из «Мобороси»).
Морти — Кэйсукэ Тиба (роль второго плана в «Мобильный воин Гандам: Реконкиста»).
Саммер — Акиха Мацуи (Сидзука из сериала «Гены искусственного интеллекта»).
Бет — Такако Фудзи (Томоко Хаясака из «Детектива Конана»).

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БОНУС: Аудиокассета группы Kessoku Band из «Рок-тихони», которая выйдет ограниченным тиражом по $20 с лишним за штуку 16 августа. Розовый карандаш для перемотки в комплект, к сожалению, не входит.

Санта, Рик, Морти и зомби-школьницы работают на Японию: главные новости аниме за неделю

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Санта, Рик, Морти и зомби-школьницы работают на Японию: главные новости аниме за неделю фотографии
Санта, Рик, Морти и зомби-школьницы работают на Японию: главные новости аниме за неделю фотографии
Санта, Рик, Морти и зомби-школьницы работают на Японию: главные новости аниме за неделю фотографии
Санта, Рик, Морти и зомби-школьницы работают на Японию: главные новости аниме за неделю фотографии
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