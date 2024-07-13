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Исполнилось 80 лет со дня рождения Бориса Клюева

13 июля
2024 год

Новости кино >>
13 июля 2024
Сегодня, 13 июля, исполнилось 80 лет со дня рождения заслуженного артиста РСФСР, популярного советского и российского актера театра, кино и телевидения Бориса Клюева.

Исполнилось 80 лет со дня рождения Бориса Клюева
фото: в образе Рошфора

Борис Владимирович Клюев родился 13 июля 1944 года в Москве. В юношестве работал грузчиком и строителем, а затем поступил в Щепкинское театральное училище, где обучался в мастерской Вениамина Цыганкова и Леонида Волкова. По окончании вуза был принят в Малый театр, где сыграл более чем в 60 постановках.

Еще в студенческие годы Клюев начал пробовать себя в кинематографе — дебютировал в шпионском фильме «Конец "Сатурна"». В числе наиболее заметных лент с его участием — фильмы «Д'Артаньян и три мушкетера», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Михайло Ломоносов», «ТАСС уполномочен заявить...» и сериалы «Воронины» и «Годунов». За время своей карьеры он исполнил свыше 160 киноролей.

Смотреть онлайн Фильмы и сериалы с Борисом Клюевым

Помимо работы в кино и театре принимал участие в дублировании десятков зарубежных кинокартин. Также артист занимался преподаванием в «Щепке» и заведовал кафедрой актерского мастерства. Его учениками были Егор Бероев, Елена Лядова, Тимофей Трибунцев, Кристина Асмус и многие другие. Клюев был лауреатом множества наград, а в 2002-м ему было присвоено звание народного артиста РФ.

Мастер скончался в возрасте 76 лет 1 сентября 2020-го. Похоронен на Троекуровском кладбище рядом с могилой Виктора Проскурина.
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№ 2
Yanina Sokolova   13.07.2024 - 15:48
Помню его последнее интервью. "Пожил для себя, все видел. Все пережил. Хочу уйти спокойно"-спустя 3 недели так и случилось. Добрая память. читать далее>>
№ 1
Юля Наумова   13.07.2024 - 14:21
Мировой актер. Своенравным и мудрым был. Светлая память! читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Исполнилось 80 лет со дня рождения Бориса Клюева фотографии
Исполнилось 80 лет со дня рождения Бориса Клюева фотографии
Исполнилось 80 лет со дня рождения Бориса Клюева фотографии
Исполнилось 80 лет со дня рождения Бориса Клюева фотографии
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