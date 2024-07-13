Исполнилось 80 лет со дня рождения Бориса Клюева

Помимо работы в кино и театре принимал участие в дублировании десятков зарубежных кинокартин. Также артист занимался преподаванием в «Щепке» и заведовал кафедрой актерского мастерства. Его учениками были Егор Бероев, Елена Лядова, Тимофей Трибунцев, Кристина Асмус и многие другие. Клюев был лауреатом множества наград, а в 2002-м ему было присвоено звание народного артиста РФ.
Мастер скончался в возрасте 76 лет 1 сентября 2020-го. Похоронен на Троекуровском кладбище рядом с могилой Виктора Проскурина.
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