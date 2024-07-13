Эмилия Кларк столкнется с криминалом

Эмилии Кларк
досталась главная женская роль в драме Amazon Prime Video «Криминал» (Criminal). По информации Variety
, основой для сериала послужит одноименная серия графических романов Эда Брубейкера
и Шона Филлипса.
Ранее к шоу присоединились Чарли Ханнэм
, Ричард Дженкинс
, Адриа Архона
, Джон Хоукс
, Майкл Мэндо
, Кадим Хардисон
, Пэт Хили
, Доминик Берджесс, Логан Браунинг, Гас Халпер, Тейлор Селе, Алия Камачо, Марвин Джонс III и Майкл Ксавье. В сериал также записался Люк Эванс
. Брубейкер вместе с Джорданом Харпером числится шоураннером и исполнительным продюсером. За постановку первых четырех эпизодов возьмутся Райан Флек
и Анна Боден
.
Кларк в сериале, описываемом создателями «взаимосвязанной вселенной криминальных историй»
, сыграет Мэллори. Это «ловкая и дерзкая грабительница, которая ловко обращается с оружием и сообразительна. Она входит в команду грабителей вместе с Рики Лоулессом (Халпер), с которым у нее страстный роман в стиле Бонни и Клайда. Мэллори — женщина на грани, живущая по ту сторону закона и скрывающая секреты, которые приведут ее и всю команду к опасной ситуации»
. Эванс предстанет в образе Трейси Лоулесса, старшего брата Рики, который стал спецназовцем.
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