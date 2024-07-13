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Эмилия Кларк столкнется с криминалом

13 июля
2024 год

Новости кино >>
13 июля 2024
Эмилии Кларк досталась главная женская роль в драме Amazon Prime Video «Криминал» (Criminal). По информации Variety, основой для сериала послужит одноименная серия графических романов Эда Брубейкера и Шона Филлипса.


Ранее к шоу присоединились Чарли Ханнэм, Ричард Дженкинс, Адриа Архона, Джон Хоукс, Майкл Мэндо, Кадим Хардисон, Пэт Хили, Доминик Берджесс, Логан Браунинг, Гас Халпер, Тейлор Селе, Алия Камачо, Марвин Джонс III и Майкл Ксавье. В сериал также записался Люк Эванс. Брубейкер вместе с Джорданом Харпером числится шоураннером и исполнительным продюсером. За постановку первых четырех эпизодов возьмутся Райан Флек и Анна Боден.

Кларк в сериале, описываемом создателями «взаимосвязанной вселенной криминальных историй», сыграет Мэллори. Это «ловкая и дерзкая грабительница, которая ловко обращается с оружием и сообразительна. Она входит в команду грабителей вместе с Рики Лоулессом (Халпер), с которым у нее страстный роман в стиле Бонни и Клайда. Мэллори — женщина на грани, живущая по ту сторону закона и скрывающая секреты, которые приведут ее и всю команду к опасной ситуации». Эванс предстанет в образе Трейси Лоулесса, старшего брата Рики, который стал спецназовцем.
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№ 2
Тульский парень   13.07.2024 - 17:10
... не сказал бы. после Игры Престолов сложно вспомнить хоть одну роль. читать далее>>
№ 1
Yanina Sokolova   13.07.2024 - 16:19
Вся ушла в карьеру, пора бы и замужем побывать. стареет... читать далее>>
Всего сообщений: 2
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