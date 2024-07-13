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Сэм Рэйми снимет хоррор после 15-летнего перерыва

13 июля
2024 год

Новости кино >>
13 июля 2024
Сэм Рэйми спустя 15 лет после выхода хоррора «Затащи меня в ад» планирует вернуться к прославившему его пугающему жанру, уверяет Deadline.

Сэм Рэйми снимет хоррор после 15-летнего перерыва
фото: deadline.com

Режиссер поставит для студии 20th Century Studios фильм ужасов «Пришлите помощь» (Send Help), представляющий собой смесь «Мизери» Роба Райнера и «Изгоя» Роберта Земекиса. События будущего хоррора-триллера с двумя актерами развернутся на острове.

Рэйми выступит в качестве постановщика и возьмет на себя обязанности продюсера. Сценарий для картины написали Дамиэн Шеннон и Марк Свифт.

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Сэм Рэйми прославился благодаря трилогии «Зловещие мертвецы», а впоследствии снял мистический триллер «Дар», хоррор «Затащи меня в ад» и пилотный эпизод сериала «Эш против Зловещих мертвецов». Несмотря на то, что он сосредоточил свое внимание на крупных блокбастерах, мастер много работал с жанром хоррора в качестве продюсера. В частности, под его присмотром созданы дилогия «Не дыши», «Зловещие мертвецы: Черная книга», «Восстание зловещих мертвецов», «Капкан» и другие фильмы ужасов.
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