Сэм Рэйми снимет хоррор после 15-летнего перерыва

Сэм Рэйми
спустя 15 лет после выхода хоррора «Затащи меня в ад
» планирует вернуться к прославившему его пугающему жанру, уверяет Deadline
.
Режиссер поставит для студии 20th Century Studios фильм ужасов «Пришлите помощь» (Send Help), представляющий собой смесь «Мизери
» Роба Райнера
и «Изгоя
» Роберта Земекиса
. События будущего хоррора-триллера с двумя актерами развернутся на острове.
Рэйми выступит в качестве постановщика и возьмет на себя обязанности продюсера. Сценарий для картины написали Дамиэн Шеннон и Марк Свифт.
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Сэм Рэйми прославился благодаря трилогии «Зловещие мертвецы
», а впоследствии снял мистический триллер «Дар
», хоррор «Затащи меня в ад» и пилотный эпизод сериала «Эш против Зловещих мертвецов
». Несмотря на то, что он сосредоточил свое внимание на крупных блокбастерах, мастер много работал с жанром хоррора в качестве продюсера. В частности, под его присмотром созданы дилогия «Не дыши
», «Зловещие мертвецы: Черная книга
», «Восстание зловещих мертвецов
», «Капкан
» и другие фильмы ужасов.
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