Лауреатка «Оскара» Эмиральд Феннел снимет фильм по «Грозовому перевалу»

Постановщица «Солтберна» и обладательница премии «Оскар» за лучший сценарий фильма «Девушка, подающая надежды» Эмиральд Феннел объявила в социальных сетях о своей новой работе, приложив к посту первое промо. Следующей картиной режиссера станет экранизация романа Эмили Бронте «Грозовой перевал».
фото: соцсети Эмиральд Феннелл
На иллюстрации, которую выложила Феннел, можно увидеть слоган картины: «Будь со мной всегда. Принимай любую форму. Доводи меня до безумия». Пока нет никаких данных об актерском составе фильме, а также других подробностей. Известно лишь, что производство курирует студия MRC, с которой Феннел работала над «Солтберном».
Роман Эмили Бронте неоднократно экранизировался. Действие «Грозового перевала» происходит на вересковых пустошах Уэст-Йоркшира и рассказывает историю двух поколений семейных кланов Эрншоу и Линтон, о сложном переплетении их жизней и судеб и о роковом проклятии двух возлюбленных: Хитклиффа и Кэти.
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