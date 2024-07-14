Лауреатка «Оскара» Эмиральд Феннел снимет фильм по «Грозовому перевалу»

что почитать?

Второй сезон «Дамы с собачкой» с Еленой Яковлевой вышел на медиаплатформе «Смотрим»

Роман Маякин, Лукерья Ильяшенко и Аскар Ильясов погрузятся в мир татарской мифологии

«Великий»: Джонни Депп между жизнью и смертью

Фильм-триумфатор Каннского кинофестиваля «Анора» с Марком Эйдельштейном выйдет в российский прокат

Новости кино

Сериал «Постучись в мою дверь в Москве» получит продолжение

Во втором сезоне, как и в первом, будет 60 эпизодов