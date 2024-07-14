Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Лауреатка «Оскара» Эмиральд Феннел снимет фильм по «Грозовому перевалу»

14 июля
2024 год

Новости кино >>
14 июля 2024
Постановщица «Солтберна» и обладательница премии «Оскар» за лучший сценарий фильма «Девушка, подающая надежды» Эмиральд Феннел объявила в социальных сетях о своей новой работе, приложив к посту первое промо. Следующей картиной режиссера станет экранизация романа Эмили Бронте «Грозовой перевал».

Лауреатка «Оскара» Эмиральд Феннел снимет фильм по «Грозовому перевалу»
фото: соцсети Эмиральд Феннелл

На иллюстрации, которую выложила Феннел, можно увидеть слоган картины: «Будь со мной всегда. Принимай любую форму. Доводи меня до безумия». Пока нет никаких данных об актерском составе фильме, а также других подробностей. Известно лишь, что производство курирует студия MRC, с которой Феннел работала над «Солтберном».

Роман Эмили Бронте неоднократно экранизировался. Действие «Грозового перевала» происходит на вересковых пустошах Уэст-Йоркшира и рассказывает историю двух поколений семейных кланов Эрншоу и Линтон, о сложном переплетении их жизней и судеб и о роковом проклятии двух возлюбленных: Хитклиффа и Кэти.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Андрей (Омск)   14.07.2024 - 12:57
пока что новость пустышка. пусть вначале снимет, а там посмотрим. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Девушка, подающая надежды»: От феминизма до ножа
персоны
Эмиральд Феннелл
фильмы
Девушка, подающая надеждыСолтбёрн

анонс

Скорбим

Любовь Стриженова
11 июля ушла из жизни актриса Любовь Стриженова.
Шелли Дюваль
11 июля ушла из жизни актриса Шелли Дюваль.

День рождения >>

Анна Антонова
Виталий Гогунский
Владимир Козел
Наталья Ноздрина
Андрей Терентьев
Юлия Типанова
Виктор Фокин
Игорь Фурманюк
Евгений Шириков
Аннабелла
Лино Вентура
Люцина Винницкая
Карел Готт
Уилл Паттон
Максин Пик
Мэттью Фокс
все родившиеся 14 июля >>

Афиша кино >>

Дастур
драма, фильм ужасов
Казахстан, 2023
Одержимая
исторический фильм, триллер, фильм ужасов
Австрия, Германия, 2024
Паранойя
мистика, триллер, фильм ужасов
Дания, 2024
Тебе не убежать
драма, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Как найти сокровища
детский фильм, комедия, приключения
Китай, 2022
Кукла. Зарождение зла
фильм ужасов
Индонезия, Южная Корея, 2022
Проклятие джинна
фильм ужасов
Таиланд, 2023
Эффект парадокса
боевик
США, 2023
В плену огня
драма, триллер
США, 2023
Водитель-олигарх
комедия
Россия, 2024
Линцесса. Тайны леса
приключения, фильм о животных
Испания, 2023
Мадам Клико
биография, драма, экранизация
США, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен