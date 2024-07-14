Не стало звезды «Зачарованных» Шэннен Доэрти

Шэннен Доэрти родилась 12 апреля 1971 года в Мемфисе, штат Теннесси, США — в семье скромного агента по продаже недвижимости Тома Доэрти и его жены Розы, владелицы салона красоты. Когда Шэннен было 7 лет, семья переехала в Лос-Анджелес. Пытаясь пробиться на большой экран, Доэрти методично посещала все телевизионные кастинги. Первая заметная роль юной Шэннен была в сериале «Маленький домик в прериях» Майкла Лэндона.
Актриса стала известна благодаря роли Бренды Уолш в телесериале «Беверли-Хиллз, 90210» Аарона Спеллинга. Снявшись всего в четырех сезонах сериала, Шэннен ушла из проекта из-за разногласий с создателями. В 1998 году, найдя компромисс с продюсером Аароном Спеллингом, Шэннен согласилась сыграть одну из главных ролей в телесериале «Зачарованные». Отснявшись всего в трех сезонах, Шэннен покинула проект в 2001 году из-за разногласий с актрисой Алиссой Милано.
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