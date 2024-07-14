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Не стало звезды «Зачарованных» Шэннен Доэрти

14 июля
2024 год

Новости кино >>
14 июля 2024
Не стало звезды «Зачарованных» и «Беверли-Хиллз 90210» Шэннен Доэрти. Актрисе, которая длительное время боролась с раком груди, было 53 года, сообщает Variety.

Не стало звезды «Зачарованных» Шэннен Доэрти
фото: Variety

Шэннен Доэрти родилась 12 апреля 1971 года в Мемфисе, штат Теннесси, США — в семье скромного агента по продаже недвижимости Тома Доэрти и его жены Розы, владелицы салона красоты. Когда Шэннен было 7 лет, семья переехала в Лос-Анджелес. Пытаясь пробиться на большой экран, Доэрти методично посещала все телевизионные кастинги. Первая заметная роль юной Шэннен была в сериале «Маленький домик в прериях» Майкла Лэндона.

Актриса стала известна благодаря роли Бренды Уолш в телесериале «Беверли-Хиллз, 90210» Аарона Спеллинга. Снявшись всего в четырех сезонах сериала, Шэннен ушла из проекта из-за разногласий с создателями. В 1998 году, найдя компромисс с продюсером Аароном Спеллингом, Шэннен согласилась сыграть одну из главных ролей в телесериале «Зачарованные». Отснявшись всего в трех сезонах, Шэннен покинула проект в 2001 году из-за разногласий с актрисой Алиссой Милано.

Среди других работ Доэрти «Смертельное влечение», «Тусовщики из супермаркета», «Одержимость» и прочие проекты. Также актриса вела реалити-шоу «Жестокие игры с Шэннен Доэрти» и «Развод с Шэннен Доэрти». Спустя 14 лет после ухода из шоу «Беверли-Хиллз 90210» осенью 2008 года актриса вернулась к роли Бренды Уолш в ребуте телехита «Беверли-Хиллз 90210: Новое поколение».
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№ 1
Евгения Вячеславовна Н. (Старый Оскол)   14.07.2024 - 17:32
Requiem aeternam dona ei, Domine. Et lux perpetua luceat ei. Requiescat in pace. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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