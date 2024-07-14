Пятый «Шрэк» получил дату премьеры

Пятая часть мультфильма «Шрэк
» официально находится в разработке. Выход в прокат запланирован на 1 июля 2026 года. Об этом сообщила компания DreamWorks Animation в своих соцсетях.
фото: DreamWorks Animation
Сообщается, что Майк Майерс
, Эдди Мерфи
и Камерон Диас
, подарившие свои голоса Шрэку, Ослу и Фионе, вернутся к работе. Режисером выступит Уолт Дорн
, который был сценаристом второй и третьей частей, а также постановщиком «Троллей
».
В планах DreamWorks Animation также спин-офф про Осла. На данный момент последний фильм франшизы — «Шрэк навсегда
», премьера которого состоялась в 2010 году.
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