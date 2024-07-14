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Пятый «Шрэк» получил дату премьеры

14 июля
2024 год

Новости кино >>
14 июля 2024
Пятая часть мультфильма «Шрэк» официально находится в разработке. Выход в прокат запланирован на 1 июля 2026 года. Об этом сообщила компания DreamWorks Animation в своих соцсетях.

Пятый «Шрэк» получил дату премьеры
фото: DreamWorks Animation

Сообщается, что Майк Майерс, Эдди Мерфи и Камерон Диас, подарившие свои голоса Шрэку, Ослу и Фионе, вернутся к работе. Режисером выступит Уолт Дорн, который был сценаристом второй и третьей частей, а также постановщиком «Троллей».

В планах DreamWorks Animation также спин-офф про Осла. На данный момент последний фильм франшизы — «Шрэк навсегда», премьера которого состоялась в 2010 году.
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