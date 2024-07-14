Пятый «Шрэк» получил дату премьеры

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14 июля Не стало звезды «Зачарованных» Шэннен Доэрти Актрисе было 53 года

14 июля Сиквел «Дьявол носит Prada» находится в работе Весь основной каст может вернуться к своим ролям

14 июля Съемки третьего сезона «Эйфории» стартуют в январе Через три года после премьеры второй части