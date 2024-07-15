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«Какой вообще дурак придумал эту Олимпиаду в Москве проводить?»: вышел трейлер сериала «Игры»

15 июля
2024 год

Новости кино >>
15 июля 2024
Кинопоиск представил трейлер сериала Евгения Стычкина «Игры» в рамках трансляции финала Чемпионата Европы по футболу. Драма об Олимпиаде-80, ставшей одним из самых крупных международных событий в советской истории и открывшей страну миру, выйдет в онлайн-кинотеатре 3 августа.



В сериале покажут, как организаторы Игр-80 готовили город к приему гостей со всего мира и собрали полный стадион «Лужники», подарив огромный праздник всей стране. Параллельно истории закулисья Олимпиады и взаимоотношений между организаторами будут развиваться спортивные события, где гимнастка Елена Травнина, фехтовальщики Владимир Быстров и Марио Алегри, штангист Дмитрий Сибирцев и борец Мухаммад Хамиди пройдут свой путь к Олимпийским наградам. Глазами организаторов и спортсменов зритель увидит драму вокруг подготовки большого соревнования, которое было на грани срыва, но состоялось благодаря усилиям команды. Видеокадры Москвы тех лет, подготовки к Олимпиаде и спортивных соревнований создатели «Игр» нашли в коллекции фильмов и других видеоматериалов Мосфильма и Российского Государственного Архива Кинофотодокументов.

«Когда я узнал идею сериала "Игры", я предложил работать с исторической хроникой. Олимпиада-80 состоялась 44 года назад, когда стала появляться всё более качественная видеотехника, поэтому материалов сохранилось достаточно много. И потом всё наше повествование мы подтягивали по качеству и стилистике к хронике — использовали приемы, характерные для фильмов тех лет, добавляли зернистость изображения», — говорит оператор Михаил Дементьев.

«Какой вообще дурак придумал эту Олимпиаду в Москве проводить?»: вышел трейлер сериала «Игры»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Кинопоиск

В сериале сыграли Юрий Стоянов, Игорь Костолевский, Алексей Серебряков, Игорь Гордин, Сергей Чонишвили, Григорий Верник, Александра Бортич, Вячеслав Чепурченко, Павел Майков, Евгения Дмитриева и другие. Продюсерами выступили Александра Ремизова, Ольга Филипук, Дмитрий Нелидов и Михаил Китаев. Съемки сериала «Игры» прошли в Москве, Санкт-Петербурге и Узбекистане.
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обсуждение >>
№ 2
Андрей Чистяков   15.07.2024 - 15:24
... чего? все стране в то время замечательно было, пока либерота.типа тебя не расплодилась читать далее>>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   15.07.2024 - 14:25
больше ничего положительного в стране не было. вспомнить нечего. одна Олимпиада и та с проблемами. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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«Какой вообще дурак придумал эту Олимпиаду в Москве проводить?»: вышел трейлер сериала «Игры» фотографии
«Какой вообще дурак придумал эту Олимпиаду в Москве проводить?»: вышел трейлер сериала «Игры» фотографии
«Какой вообще дурак придумал эту Олимпиаду в Москве проводить?»: вышел трейлер сериала «Игры» фотографии
«Какой вообще дурак придумал эту Олимпиаду в Москве проводить?»: вышел трейлер сериала «Игры» фотографии
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