Рузиль Минекаев и Алена Долголенко станут «Русланом и Людмилой»

«"Руслан и Людмила" – первая законченная поэма Пушкина, первый его большой успех. Во мне очень отзываются пронизывающие текст ирония, юмор, наглость и даже дерзость. И мне хочется подойти к экранизации этого произведения именно с этими ключами в руках. Не бояться неожиданных поворотов и интерпретаций и смело смотреть на эту историю любви, будто она рассказана впервые, и сделать это современным киноязыком. В центре истории – молодые и яркие Руслан и Людмила, которые познакомятся на наших глазах и пройдут весь этот сложный путь, прежде чем стать теми самыми героями, которых мы привыкли представлять. Я стараюсь сделать так, чтобы с экрана сквозила жизнь во всех ее проявлениях, чтобы весь этот волшебный сказочный мир Пушкина ожил во всей своей красоте», — говорит режиссер проекта.
По сюжету молодой витязь Руслан встает на защиту Людмилы и портит планы ее отца, князя Владимира, выдать дочь замуж за одного из достойных молодцев –Рагдая, Ратмира или Фарлафа. Людмила влюбляется в Руслана, он тоже очарован красавицей, но их счастью не бывать: Владимир против, а потом Людмилу и вовсе похищает завистливый колдун Черномор, жаждущий отомстить князю за былые обиды. Теперь Руслану и трем витязям-соперникам предстоит преодолеть нелегкий путь до замка колдуна, раздобыть меч-кладенец, который охраняет голова богатыря Святогора, и бросить вызов коварному Черномору, чтобы освободить красавицу Людмилу.
Основной блок съемок новой версии великого произведения Пушкина начнется весной 2025 года. В прокат картина должна выйти в 2027-м.
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