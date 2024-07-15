Татьяна Ратникова и Виктор Михайлов попробуют отыскать «Золото»

По сюжету год назад деревенский фельдшер обнаружила Марию на обочине проселочной дороги. Она ничего не помнила о себе и своем прошлом. Сейчас Маша замужем за Евгением и счастливо живет в деревне. Муж предлагает Маше поехать в Москву и, возможно, воспоминания вернутся. В большом городе с Марией начинают происходить странные вещи: она слышит голоса, приходят видения, а в памяти из ниоткуда возникают адреса. Мария выясняет, что ее настоящее имя – Лена, она была в сложных отношениях с матерью, влюбилась в потомственного цыгана Яна и ушла из дома. Мама Лены не пережила такого горя. Маша не хочет верить, что была жестким и бездушным человеком, не хочет больше копаться в прошлом, но узнает, что у нее осталась дочь. Она намерена найти своего ребенка, а Ян, который все это время пытался ее отыскать, находит Марию раньше.
«Моя героиня чувствовала в глубине души ту Лену, свою темную сторону, которая принесла много боли и разрушения и совсем не хотела это вспоминать. Получив "шанс на новую жизнь", когда потеряла память, поняла, что может исправить ошибки прошлой жизни», — говорит Татьяна Ратникова.
По словам Виктора Михайлова, для съемок приглашали консультантов. «Я играл цыгана. Амплуа по своей натуре упорного, целеустремленного человека с горячей кровью. На площадке нас консультировали настоящие цыгане. Углубить образ не позволял сценарий, но зато свойственный цыганам гипноз старался передать в
полной мере», — добавляет актер.
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