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Анастасия Мишина, Дмитрий Ендальцев и Николай Добрынин подружатся с дельфинами в мелодраме «Морячка»

15 июля
2024 год

Новости кино >>
15 июля 2024

Премьера многосерийной мелодрамы «Морячка» состоится 22 июля на «России». В истории о любви и дельфинах снялись Анастасия Мишина, Алексей Демидов, Дмитрий Ендальцев, а также Николай Добрынин, Агриппина Стеклова, Александра Власова и другие. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Анастасия Мишина, Дмитрий Ендальцев и Николай Добрынин подружатся с дельфинами в мелодраме «Морячка»
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

По сюжету Катя Белобородько (Анастасия Мишина) выросла в небольшом рыбацком поселке. По-настоящему счастливой она чувствует себя лишь за штурвалом отцовского катера «Ассоль» и рядом с любимыми дельфинами. Но девушке сделал предложение самый завидный жених в поселке Сергей Галибин (Алексей Демидов). С ним Катю ждет богатая и устроенная семейная жизнь, вот только о море придется забыть навсегда. Однажды из столицы приезжает новый руководитель научного центра по изучению акватории Черного моря – Михаил Ратманов (Дмитрий Ендальцев). На берегу он обнаруживает убитого дельфина. Страшная находка молодого ученого меняет жизнь Кати навсегда. Она становится подозреваемой в совершении преступления, и теперь под угрозой ее будущее.

«Моя Катя очень задорная девушка. Она смелая, решительная, авантюрная, азартная. Думаю, ее характер – это влияние отца, которого сыграл великий на мой взгляд русский артист Николай Николаевич Добрынин. Он брал ее с собой в море с самого раннего детства. Казалось бы, совсем не женская профессия – рыбачить, тянуть сети, но Катя по-настоящему влюблена в это. Они с отцом одна команда и очень ценят друг друга. Мне нравится в ней то, что, несмотря на свое свободолюбие, она способна быть нежной к людям, она всегда откликнется, чтобы помочь и никогда не бросит в беде, даже если человек ей несимпатичен. Иногда она бывает слишком категорична – не будет церемониться, может на эмоциях проигнорировать точку зрения собеседника. Катя не хочет никому понравиться, она такая, какая есть. Она сильный человек, а любовь делает ее нежнее, мягче, внимательнее. Мне кажется, зритель удивится, как Катя будет меняться в связи с обстоятельствами своей жизни», — рассказывает
Анастасия Мишина.

На съемках сериала актриса получила уникальный опыт общения с дельфинами. «Это большое счастье! Я старалась быть максимально аккуратной с ними. Для меня до сих пор остается загадкой, кто же они такие. У дельфинов есть свой юмор, настроение, характер. Мне кажется, они лечили мою душу. А еще специально для сериала я училась плавать. Это было очень сложно, я ужасно боялась воды, но благодаря моему тренеру Феликсу и дельфинам стала чувствовать себя гораздо увереннее», — добавляет артистка.

Режиссером сериала выступил Сергей Краснов. За визуальную составляющую отвечает оператор Александр Алешников. Производством проекта занималась «Кинокомпания Гамма».
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Анастасия Мишина, Дмитрий Ендальцев и Николай Добрынин подружатся с дельфинами в мелодраме «Морячка» фотографии
Анастасия Мишина, Дмитрий Ендальцев и Николай Добрынин подружатся с дельфинами в мелодраме «Морячка» фотографии
Анастасия Мишина, Дмитрий Ендальцев и Николай Добрынин подружатся с дельфинами в мелодраме «Морячка» фотографии
Анастасия Мишина, Дмитрий Ендальцев и Николай Добрынин подружатся с дельфинами в мелодраме «Морячка» фотографии
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