Пати хард: девчонки зажигают на сцене в тизере сериала «Комбинация»

Сотрудник саратовского ОБХСС (отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности) Александр Шишинин после рождения дочери решает круто изменить свою жизнь и заняться тем, о чем всегда мечтал, — продюсировать музыкальную группу. Он знакомится с талантливым композитором Виталием Окороковым. Вместе они буквально на улице находят вокалисток Татьяну Иванову и Алену Апину и собирают первую в Советском Союзе поп-группу, вокалистами и музыкантами которой стали только девушки. Через песни они рассказывают о своей нелегкой женской судьбе и об эпохе.
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