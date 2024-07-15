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Пати хард: девчонки зажигают на сцене в тизере сериала «Комбинация»

15 июля
2024 год

Новости кино >>
15 июля 2024

Онлайн-кинотеатр Wink представил музыкальный тизер байопика «Комбинация» режиссёра Никиты ВласоваЛада Голд»).

«Комбинация». Тизер

Сотрудник саратовского ОБХСС (отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности) Александр Шишинин после рождения дочери решает круто изменить свою жизнь и заняться тем, о чем всегда мечтал, — продюсировать музыкальную группу. Он знакомится с талантливым композитором Виталием Окороковым. Вместе они буквально на улице находят вокалисток Татьяну Иванову и Алену Апину и собирают первую в Советском Союзе поп-группу, вокалистами и музыкантами которой стали только девушки. Через песни они рассказывают о своей нелегкой женской судьбе и об эпохе.

Пати хард: девчонки зажигают на сцене в тизере сериала «Комбинация»

Главные роли исполнили Никита Кологривый, Елизавета Базыкина, Павел Прилучный, Анастасия Уколова, Даниил Воробьев, Аскар Ильясов, Дарья Руденок, Владимир Канухин, Полина Гухман, Татьяна Струженкова, Софья Володчинская, Стася Милославская, Роман Евдокимов, Ольга Тумайкина, Иван Добронравов, Азамат Нигманов и Ульяна Кравец.

Премьера сериала «Комбинация» намечена на 2024 год.
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Пати хард: девчонки зажигают на сцене в тизере сериала «Комбинация» фотографии
Пати хард: девчонки зажигают на сцене в тизере сериала «Комбинация» фотографии
Пати хард: девчонки зажигают на сцене в тизере сериала «Комбинация» фотографии
Пати хард: девчонки зажигают на сцене в тизере сериала «Комбинация» фотографии
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