Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Мне нужна твоя подписка: Netflix показал первый тизер аниме «Терминатор Зеро»

16 июля
2024 год

Новости кино >>
16 июля 2024
Сериал «Терминатор Зеро», который мы отмечали в списке самых ожидаемых аниме-новинок летнего сезона, обзавелся первым тизером. Как утверждает Сара Коннор Netflix, премьера шоу состоится аккурат в Судный день — 29 августа. Смотрите ниже ролик с русскими субтитрами:


Восьмисерийное аниме, поставленное Масаси КудоБлич», «Боевой дворецкий Хаятэ! Милашки») по сценарию Маттсона ТомлинаМать против андроидов», «Морской монстр»), станет частью вселенной терминатора, но сосредоточится на персонажах, с которыми мы еще не знакомы. Девушка-солдат Эйко отправляется из будущего в 1997 год, чтобы защитить ученого Малкольма Ли: гениальный программист и отец троих детей разрабатывает в Японии искусственный интеллект Kokoro, способный противостоять боевой информационной системе Skynet.

Читать «Время Евы» — душевная история про подростков и роботов
За производство отвечают студии Production I.GПсихопаспорт», «Призрак в доспехах»), Skydance TelevisionВидоизмененный углерод») и Netflix AnimationУльтрамен: Путь к вершине»).

Роли озвучат:

Эйко — Соноя Мидзуно (Мисария из сериала «Дом дракона»).
Терминатор — Тимоти Олифант (детектив Драйкофф из «Угнать за 60 секунд»).
Мальком Ли — Андре Холланд (Мэтт Миллер из «Американской истории ужасов»).
Кокоро — Розарио Доусон (Гэйл из «Города грехов»).

Мне нужна твоя подписка: Netflix показал первый тизер аниме «Терминатор Зеро»

Неонуаровый сай-фай-триллер Джеймса Кемерона «Терминатор» появился в 1984 году и в мгновение ока стал классикой фантастических фильмов. Главную (и прославившую актера в веках) роль киборга-убийцы исполнил Арнольд ШварценеггерПравдивая ложь», «Вспомнить всё»). Помимо шести полнометражных фильмов, франшиза включает сериал «Терминатор: Битва за будущее», комиксы (в том числе кроссовер-издания, например, «Чужие против Хищника против Терминатора») и многочисленные видеоигры для самых разных платформ.

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать об увлекательных шоу про разумных роботов или почему отменили аниме во вселенной «Безумного Макса».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Круши-ка, дядя, ведь недаром: «Кайдзю №8» — циклопическая комедия о преображении юношей после 30
Будет жарко: «Дом дракона» во втором сезоне обещает минимум дипломатии
Это всего лишь конец света: 10 аниме в постапокалиптических мирах
«Киберпанк: Бегущие по краю»: Нейромантика и киберпсихоз
«Терминатор. Темные судьбы»: Почему шестой должен стать последним
Поиск по меткам
NetflixProduction I.GАнимацияанимеФильмы о будущемфраншиза
персоны
Росарио ДоусонДжеймс КэмеронСоноя МидзуноТимоти ОлифантМаттсон ТомлинАндре ХолландАрнольд Шварценеггер
фильмы
Американская история ужасовБличБоевой дворецкий Хаятэ! МилашкиВидоизмененный углеродВспомнить всёГород греховДом драконаМать против андроидовМорской монстрПравдивая ложьПризрак в доспехахПсихопаспортТерминаторТерминатор 2: Судный деньТерминатор 3: Восстание машинТерминатор ЗероТерминатор: Битва за будущееТерминатор: Да придёт спасительУгнать за 60 секундУльтрамен: Путь к вершине

фотографии >>
Мне нужна твоя подписка: Netflix показал первый тизер аниме «Терминатор Зеро» фотографии
Мне нужна твоя подписка: Netflix показал первый тизер аниме «Терминатор Зеро» фотографии
Мне нужна твоя подписка: Netflix показал первый тизер аниме «Терминатор Зеро» фотографии
Мне нужна твоя подписка: Netflix показал первый тизер аниме «Терминатор Зеро» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Сергей Рудницкий
15 июля ушёл из жизни композитор Сергей Рудницкий.
Нана Клдиашвили
15 июля ушла из жизни режиссёр Нана Клдиашвили.
Рубина Калантарян
15 июля ушла из жизни певица Рубина Калантарян.
Шэннен Доэрти
13 июля ушла из жизни актриса Шэннен Доэрти.
Юрий Кузьменко
12 июля ушёл из жизни актёр, режиссёр Юрий Кузьменко.

День рождения >>

Мария Блюменталь-Тамарина
Александр Гришин
Леонид Дзюник
Николай Коновалов (II)
Ада Роговцева
Сергей Романович
Рафик Сабиров
Виктория Тарасова
Сергей Цепов
Ана Паула Арозио
Питер Добсон
Фиби Кейтс
Джинджер Роджерс
Барбара Стэнвик
Уилл Феррелл
Джордж Хилтон
все родившиеся 16 июля >>

Афиша кино >>

Дастур
драма, фильм ужасов
Казахстан, 2023
Одержимая
исторический фильм, триллер, фильм ужасов
Австрия, Германия, 2024
Паранойя
мистика, триллер, фильм ужасов
Дания, 2024
Тебе не убежать
драма, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Как найти сокровища
детский фильм, комедия, приключения
Китай, 2022
Кукла. Зарождение зла
фильм ужасов
Индонезия, Южная Корея, 2022
Проклятие джинна
фильм ужасов
Таиланд, 2023
Эффект парадокса
боевик
США, 2023
В плену огня
драма, триллер
США, 2023
Водитель-олигарх
комедия
Россия, 2024
Линцесса. Тайны леса
приключения, фильм о животных
Испания, 2023
Мадам Клико
биография, драма, экранизация
США, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram