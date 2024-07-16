Мне нужна твоя подписка: Netflix показал первый тизер аниме «Терминатор Зеро»

Сериал «Терминатор Зеро
», который мы отмечали
в списке самых ожидаемых аниме-новинок летнего сезона, обзавелся первым тизером. Как утверждает
Сара Коннор Netflix
, премьера шоу состоится аккурат в Судный день
— 29 августа. Смотрите ниже ролик с русскими субтитрами:
Восьмисерийное аниме, поставленное Масаси Кудо
(«Блич
», «Боевой дворецкий Хаятэ! Милашки
») по сценарию Маттсона Томлина
(«Мать против андроидов
», «Морской монстр
»), станет частью вселенной терминатора
, но сосредоточится на персонажах, с которыми мы еще не знакомы. Девушка-солдат Эйко
отправляется из будущего в 1997 год, чтобы защитить ученого Малкольма Ли
: гениальный программист и отец троих детей разрабатывает в Японии искусственный интеллект Kokoro
, способный противостоять боевой информационной системе Skynet.
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«Время Евы» — душевная история про подростков и роботов
За производство отвечают студии Production I.G
(«Психопаспорт
», «Призрак в доспехах
»), Skydance Television
(«Видоизмененный углерод
») и Netflix Animation
(«Ультрамен: Путь к вершине
»).
Роли озвучат:
Эйко — Соноя Мидзуно
(Мисария
из сериала «Дом дракона
»).
Терминатор — Тимоти Олифант
(детектив Драйкофф
из «Угнать за 60 секунд
»).
Мальком Ли — Андре Холланд
(Мэтт Миллер из «Американской истории ужасов
»).
Кокоро — Розарио Доусон
(Гэйл
из «Города грехов
»).
Неонуаровый сай-фай-триллер Джеймса Кемерона
«Терминатор
» появился в 1984 году и в мгновение ока стал классикой фантастических фильмов
. Главную (и прославившую актера в веках) роль киборга-убийцы исполнил Арнольд Шварценеггер
(«Правдивая ложь
», «Вспомнить всё
»). Помимо шести полнометражных фильмов
, франшиза включает сериал «Терминатор: Битва за будущее
», комиксы (в том числе кроссовер-издания, например, «Чужие против Хищника против Терминатора
») и многочисленные видеоигры для самых разных платформ.
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