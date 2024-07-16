Аня Чиповская и Егор Корешков открыли «35-ю страницу»

Начались съемки драмеди «35-я страница» с Аней Чиповской и Егором Корешковым в главных ролях. Фильм поддержан Министерством культуры РФ по итогам питчинга дебютных игровых проектов в 2023 году, уточняет пресс-служба кинокомпании Vega Film, отвечающей за производство картины.
фото: пресс-служба кинокомпании Vega Film
По сюжету 34-летний московский писатель Игорь Ангелевский (Корешков) в третий раз не смог выиграть главную литературную премию России. После церемонии награждения у героя похищают кошелек, в котором лежит единственное воспоминание о матери. Услышав новость о краже, 20-летний карманник Алдар (Давид Сократян) решает почитать книги Ангелевского и очаровывается ими настолько, что становится учеником Игоря. Писатель видит в юноше гениального рассказчика с богатым жизненным опытом. Спустя время Ангелевский и Алдар становятся друзьями.
Режиссер фильма Филипп Ларс — дебютант, финалист «Лаборатории саспенса», которую проводит медиахолдинг «Цифровое Телевидение» для поиска и поддержки новых авторских проектов российских кинематографистов, обмена опытом в «зрительских» жанрах — от детектива и триллера до экшена и авантюрного кино. Сценарий будущей ленты высоко оценили эксперты «Лаборатории» в 2022 году.
фото: пресс-служба кинокомпании Vega Film
«Это профессионально написанная история: о том, что такое любовь, одержимость мечтой, — и о том, что жизнь — это не гонка в профессии, а окружающие тебя люди и их чувства. Мы обещаем неожиданную смесь жанров и жонглирование киностилистиками, которые не оставят зрителей равнодушными и скучающими», — рассказал Филипп Ларс. По его словам, реализация проекта стала возможной благодаря участию в «Лаборатории саспенса». Именно на площадке появилась возможность встретить будущих продюсеров фильма — Катерину Михайлову и куратора «Лаборатории саспенса» Ивана Кудрявцева.
«Эта картина интересна в первую очередь темами, которые она затрагивает, — кризис среднего возраста, внутренняя свобода, литература, дружба и, естественно, любовь, — считает Егор Корешков. — Сценарий привлек личным переживанием автора, это всегда наделяет историю многогранностью и глубиной чувств. Филипп Ларс горит историей, дополняет ее своим опытом и оригинальным видением. В дебютном кино зачастую возникает такая мощная энергия, которой не встретишь в индустрии. Мне импонирует такой подход и стремления, когда важные мысли доносятся от чистого сердца».
фото: пресс-служба кинокомпании Vega Film
Ане Чиповской досталась роль девушки главного героя Инны, которой предстоит понять, что жизнь гораздо богаче профессиональной реализации и что любовь можно испытывать не только к своей работе: «Если честно, меня сильно привлекает и привлекало молодое кино. Повстречавшись с Филиппом Ларсом, поговорив с ним, я решилась на эту историю, мне показалось безумно интересным воплотить именно его идею. Это история женщины, которая разбирается в том, что такое любовь, потому что нас часто спрашивают: что такое любовь? Мы говорим: "Любовь — это быть рядом, любовь — это не хотеть отпускать, или же любовь — это отпустить, и пусть он будет счастлив". В данной ситуации моя героиня Инна поначалу разбирается неосознанно, а потом уже осознанно с дилеммой: любовь — это когда ты постоянно помогаешь человеку, выручаешь его, подметаешь за ним, стелешь ему соломку, ограждаешь его от неприятностей? Либо любовь — это когда ты позволяешь ему решать свои проблемы самому и не брать на себя какие-то его кармические вещи, потому что он должен сам решать? В этом, возможно, любовь? В чём любовь, должна разобраться моя Инна».
Катерина Михайлова отметила, что поверила в историю «35-й страницы» с первого взгляда: «Идея фильма мгновенно привлекла мое внимание. Это история о писателе Игоре, который переживает кризис среднего возраста и мечтает о главном призе литературной премии, но его очередная книга и в этом сезоне снова не становится лучшей. Находясь буквально на самом дне, он встречает выходца из криминального мира Алдара. И здесь начинается самое интересное: два абсолютно разных человека выводят друг друга на новый путь. Это такой "1+1", но в российских реалиях и с принципиально иными героями. И конечно, без яркой девушки — ее играет Аня Чиповская — тоже не обошлось».
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