В Санкт-Петербурге закончились съемки «Александра Первого» с Евгением Романцовым

«В центре нашего повествования стоит Александр I. И ничего более интересного, чем личность Александра для нашего сюжета нет. Мы с командой пытались разгадать тайны его жизни, его личности, характера, понять мотивацию его действий. Он пробовал себя как прогрессивный правитель, хотел провести много реформ. Но при этом для меня не столь важно рассказать современному зрителю об исторической личности, сколь поведать мудрую и интересную историю, которая, с одной стороны, дает возможность отдохнуть и отвлечься от повседневности, а с другой – заставляет об этой повседневности подумать», — говорит режиссер Артем Насыбулин.
По сюжету воспитанный бабушкой, императрицей Екатериной II, которая видела в своем старшем внуке прямого наследника престола, и европейским учителем Лагарпом, Александр придерживается либеральных взглядов и восхищается первыми годами правления Наполеона: мечтает, что и в России когда-нибудь будет республика. После смерти Екатерины, в царствование Павла I, Александр продолжает надеяться на реформы. Однако вскоре его охватывает разочарование в Павле и как в отце, и как в государственном деятеле. В результате заговора император Павел I погибает, и Александр, преследуемый чувством вины за смерть отца, вынужден взойти на престол, чтобы противостоять новым интригам аристократов и властной матери. При этом Александр понимает, что над Россией нависла угроза: война с непобедимым Наполеоном неизбежна, это лишь вопрос времени.
фото: пресс-служба телеканала «Россия»
«В нашей истории много всего: и любовь, и борьба, и боль сердечная, и дружба мужская, и противостояние отцов и детей. Но главная интрига заключается в том, каким Александр был сам по себе, как шел к престолу, как любил, как его любили, какие сложности были на его пути. У нас собралась крутая команда, мы постарались сделать эту историю нескучной, вкусной, в современном повествовании, найти то, что до нас еще не показывали. Много великих артистов играли Александра I, мне было в удовольствие посоревноваться со всеми ними, попробовать сделать лучше, точнее, интереснее. В этом и заключается профессиональный актерский азарт», — рассказал Евгений Романцов.
Было снято около 450 сцен. Съемки проходили в Москве (музей-заповедник Кусково, «Мосфильм», музей-заповедник Горки Ленинские) и Санкт-Петербурге (Государственный музей-заповедник «Царское село», Казанский собор, памятник природы «Колтушские высоты», Токсовский карьер, дом А.С. Меншикова, особняк барона А.С. Штиглица, Мраморный дворец, дом Архитекторов, особняк А.Ф. Кельха, особняк Трубецких-Нарышкиных, дворец Елизаветино). Исполнителям главных ролей для съемок пришлось учиться играть на скрипке, брать уроки верховой езды и обращаться с оружием. Подготовка у художников по костюмам заняла не меньше полугода. Во время съемок было использовано около 4000 костюмов. Более 300 из них привезены из Испании. В костюмах использовалось много вышивки, например – вышитая звезда Андрея Первозванного на мундире Александра I. У художников по гриму было заготовлено порядка 500 бакенбард, 200 усов и 50 париков.
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