Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Мастер и Маргарита»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

В Санкт-Петербурге закончились съемки «Александра Первого» с Евгением Романцовым

16 июля
2024 год

Новости кино >>
16 июля 2024

В Санкт-Петербурге подошли к концу съемки исторического сериала «Александр I», который создается «КОСМОС студио» при поддержке Института развития интернета. Согласно пресс-службе телеканала «Россия», главные роли сыграли Евгений Романцов, Федор Лавров, Анна Банщикова, Глеб Бочков, Юрий Чурсин, Даниил Спиваковский, Артем Ткаченко, Аня Чиповская, Анна Снаткина, Владислав Ценев, Филипп Ершов, Анастасия Крылова, Ангелина Поплавская и Полина Гухман. Премьерный показ состоится на медиаплатформе «Смотрим», а телепремьера запланирована в эфире «России».

В Санкт-Петербурге закончились съемки «Александра Первого» с Евгением Романцовым
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

«В центре нашего повествования стоит Александр I. И ничего более интересного, чем личность Александра для нашего сюжета нет. Мы с командой пытались разгадать тайны его жизни, его личности, характера, понять мотивацию его действий. Он пробовал себя как прогрессивный правитель, хотел провести много реформ. Но при этом для меня не столь важно рассказать современному зрителю об исторической личности, сколь поведать мудрую и интересную историю, которая, с одной стороны, дает возможность отдохнуть и отвлечься от повседневности, а с другой – заставляет об этой повседневности подумать», — говорит режиссер Артем Насыбулин.

По сюжету воспитанный бабушкой, императрицей Екатериной II, которая видела в своем старшем внуке прямого наследника престола, и европейским учителем Лагарпом, Александр придерживается либеральных взглядов и восхищается первыми годами правления Наполеона: мечтает, что и в России когда-нибудь будет республика. После смерти Екатерины, в царствование Павла I, Александр продолжает надеяться на реформы. Однако вскоре его охватывает разочарование в Павле и как в отце, и как в государственном деятеле. В результате заговора император Павел I погибает, и Александр, преследуемый чувством вины за смерть отца, вынужден взойти на престол, чтобы противостоять новым интригам аристократов и властной матери. При этом Александр понимает, что над Россией нависла угроза: война с непобедимым Наполеоном неизбежна, это лишь вопрос времени.

В Санкт-Петербурге закончились съемки «Александра Первого» с Евгением Романцовым
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

«В нашей истории много всего: и любовь, и борьба, и боль сердечная, и дружба мужская, и противостояние отцов и детей. Но главная интрига заключается в том, каким Александр был сам по себе, как шел к престолу, как любил, как его любили, какие сложности были на его пути. У нас собралась крутая команда, мы постарались сделать эту историю нескучной, вкусной, в современном повествовании, найти то, что до нас еще не показывали. Много великих артистов играли Александра I, мне было в удовольствие посоревноваться со всеми ними, попробовать сделать лучше, точнее, интереснее. В этом и заключается профессиональный актерский азарт», — рассказал Евгений Романцов.

Было снято около 450 сцен. Съемки проходили в Москве (музей-заповедник Кусково, «Мосфильм», музей-заповедник Горки Ленинские) и Санкт-Петербурге (Государственный музей-заповедник «Царское село», Казанский собор, памятник природы «Колтушские высоты», Токсовский карьер, дом А.С. Меншикова, особняк барона А.С. Штиглица, Мраморный дворец, дом Архитекторов, особняк А.Ф. Кельха, особняк Трубецких-Нарышкиных, дворец Елизаветино). Исполнителям главных ролей для съемок пришлось учиться играть на скрипке, брать уроки верховой езды и обращаться с оружием. Подготовка у художников по костюмам заняла не меньше полугода. Во время съемок было использовано около 4000 костюмов. Более 300 из них привезены из Испании. В костюмах использовалось много вышивки, например – вышитая звезда Андрея Первозванного на мундире Александра I. У художников по гриму было заготовлено порядка 500 бакенбард, 200 усов и 50 париков.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Императоры и квартирный вопрос: репортаж со съемок сериала «Александр I»
Евгений Романцов воплотит образ Александра Первого
Поиск по меткам
Россия-1
персоны
Анна БанщиковаГлеб БочковПолина ГухманФилипп ЕршовАнастасия КрыловаФёдор ЛавровАртём НасыбулинАнгелина ПоплавскаяЕвгений РоманцовАнна СнаткинаДаниил СпиваковскийАртём ТкаченкоВладислав ЦенёвАнна ЧиповскаяЮрий Чурсин
фильмы
Александр I

фотографии >>
В Санкт-Петербурге закончились съемки «Александра Первого» с Евгением Романцовым фотографии
В Санкт-Петербурге закончились съемки «Александра Первого» с Евгением Романцовым фотографии
В Санкт-Петербурге закончились съемки «Александра Первого» с Евгением Романцовым фотографии
В Санкт-Петербурге закончились съемки «Александра Первого» с Евгением Романцовым фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Мастер и Маргарита»

Скорбим

Сергей Рудницкий
15 июля ушёл из жизни композитор Сергей Рудницкий.
Нана Клдиашвили
15 июля ушла из жизни режиссёр Нана Клдиашвили.
Рубина Калантарян
15 июля ушла из жизни певица Рубина Калантарян.
Шэннен Доэрти
13 июля ушла из жизни актриса Шэннен Доэрти.
Юрий Кузьменко
12 июля ушёл из жизни актёр, режиссёр Юрий Кузьменко.

День рождения >>

Мария Блюменталь-Тамарина
Александр Гришин
Леонид Дзюник
Николай Коновалов (II)
Ада Роговцева
Сергей Романович
Рафик Сабиров
Виктория Тарасова
Сергей Цепов
Ана Паула Арозио
Питер Добсон
Фиби Кейтс
Джинджер Роджерс
Барбара Стэнвик
Уилл Феррелл
Джордж Хилтон
все родившиеся 16 июля >>

Афиша кино >>

Дастур
драма, фильм ужасов
Казахстан, 2023
Одержимая
исторический фильм, триллер, фильм ужасов
Австрия, Германия, 2024
Паранойя
мистика, триллер, фильм ужасов
Дания, 2024
Тебе не убежать
драма, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Как найти сокровища
детский фильм, комедия, приключения
Китай, 2022
Кукла. Зарождение зла
фильм ужасов
Индонезия, Южная Корея, 2022
Проклятие джинна
фильм ужасов
Таиланд, 2023
Эффект парадокса
боевик
США, 2023
В плену огня
драма, триллер
США, 2023
Водитель-олигарх
комедия
Россия, 2024
Линцесса. Тайны леса
приключения, фильм о животных
Испания, 2023
Мадам Клико
биография, драма, экранизация
США, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?