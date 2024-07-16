Стартовал прием заявок на участие в Девятом «Золотом вороне»

Начался прием заявок на участие в конкурсных программах IX Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон». Подать заявку можно с 15 июля по 20 декабря 2024 года на официальном сайте фестиваля. В 2025-м году фестиваль пройдет с 7 по 20 апреля на Чукотке, уточняет пресс-служба смотра.
По словам художественного руководителя «Золотого ворона» Филиппа Абрютина, «уникальность фестиваля в том, что победителя здесь выбирают именно зрители, которые каждый год с большим интересом приходят на показы, чтобы познакомиться с новинками авторского кино со всего мира. Как и в прежние годы, уже девятый по счету "Золотой ворон" в 2025-м вновь покажет яркие российские и зарубежные картины, так или иначе исследующие тему Крайнего Севера и Арктики – в историях об удивительной природе, быте, традициях и уникальных людях этой местности».
фото: пресс-служба фестиваля
Заявки принимаются на участие в межрегиональном конкурсе «Киновзлет!» и международных конкурсных программах полнометражных игровых и неигровых фильмов, игровых, анимационных и документальных короткометражек. Это должны быть работы более или менее 52 минут (в зависимости от конкурса), не участвовавшие в фестивале и созданные не ранее 1 января 2023-го. В «Киновзлете!» могут участвовать картины, созданные в регионах Севера, Сибири и Дальнего Востока России. Иностранным участникам доступна подача заявки через онлайн-платформы Filmfreeway и Festhome. Все подробности на сайте киносмотра в разделе «Регламент».
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