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Антон Васильев сыграл в седьмом сезоне «Невского»

16 июля
2024 год

Новости кино >>
16 июля 2024
Завершились съемки 30-серийного седьмого сезона сериала «Невский». Согласно пресс-службе телеканала НТВ, сотрудника отделения полиции Санкт-Петербурга на Невском проспекте Павла Семенова вновь сыграл Антон Васильев.

Антон Васильев сыграл в седьмом сезоне «Невского»
фото: пресс-служба телеканала НТВ

«В первую очередь сериал обязан своим успехом авторам сценария. Если нет хорошей драматургии – нет истории. Удивительно, как он уже семь сезонов нас все время удивляет. Надеюсь, что и мы удивим наших уважаемых телезрителей», — говорит режиссер Игорь Драка.

В финале шестого сезона в здании ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области разыгралась кровавая драма с перестрелками, заложниками и несколькими убитыми. В новых сериях в «северную столицу» из Москвы направляют заместителя министра внутренних дел генерала Кондратьева (Андрей Коровниченко), чтобы в кратчайшие сроки навести порядок в городе на Неве. В результате ведомственных интриг Павел Семенов (Васильев) получает звание подполковника, вместе с Андреем Михайловым (Андрей Гульнев) становится сотрудником ГУ МВД и начинает службу в убойном отделе Управления уголовного розыска. В зоне их ответственности оказывается не только центр города и Невский проспект, но весь Петербург и Ленинградская область.

Антон Васильев сыграл в седьмом сезоне «Невского»
фото: пресс-служба телеканала НТВ

«Каким бы иногда ни казался фантастическим и нереальным сценарий, мы, среди перестрелок, погонь, обмана, предательства, ментов и воров, пытаемся отстаивать простую мысль – главное не терять веру в честь, дружбу, любовь и что бы ни случилось оставаться людьми», — считает Антон Васильев.

В новых сериях верный друг главного героя Алексей Фомин (Дмитрий Паламарчук) возглавит криминальный мир Петербурга и начнет понимать, что мало захватить власть – ее еще нужно удержать. У него появляются новые влиятельные враги, в схватке с которыми Фоме не сможет помочь даже Паша Семенов.

Антон Васильев сыграл в седьмом сезоне «Невского»
фото: пресс-служба телеканала НТВ

По словам Паламарчука, «поклонники "Невского" застали разные периоды наших взаимоотношений с Семеновым, и знаю, что они не очень любят, когда между ними пробегает черная кошка. Но сильных потрясений не будет. Несмотря на то, что Семенов и Фома находятся по разным сторонам баррикад, они продолжат находить в себе силы, чтобы не терять дружбу, вопреки всем испытаниям, которые выпадают на их долю».

Семенов в ходе хитрой оперативной комбинации наконец-то вычислит таинственного главаря банды Архитекторов. Но, не имея доказательств его вины, Паша будет вынужден пойти на крайние меры, рискнуть всем и, возможно, навсегда остаться вне закона.
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обсуждение >>
№ 4
Vladislav [XzedX] (Москва)   16.07.2024 - 18:33
Раз съемки завершились, то ждем и смотрим премьеру нового седьмого Невского. читать далее>>
№ 3
Диана Фратовна (Красноярск)   16.07.2024 - 18:15
Про 8 Сезон когда уже будет новость о съемках? 7 часть явно не последняя. Продолжение бы Глухаря посмотреть в лучшем случае. Там оригинальнее развязки. читать далее>>
№ 2
Матвей Брикун   16.07.2024 - 17:54
У НТВэшных гурманов слюнки потекли. Седьмой сезон мего успешного полицейского хита отснят официально. читать далее>>
№ 1
hellonet (Новосибирск)   16.07.2024 - 17:41
С нетерпением ждём премьеры! читать далее>>
Всего сообщений: 4
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Антон Васильев сыграл в седьмом сезоне «Невского» фотографии
Антон Васильев сыграл в седьмом сезоне «Невского» фотографии
Антон Васильев сыграл в седьмом сезоне «Невского» фотографии
Антон Васильев сыграл в седьмом сезоне «Невского» фотографии
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