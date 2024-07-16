Антон Васильев сыграл в седьмом сезоне «Невского»

анонс

Арктический международный кинофестиваль пройдет с 7 по 20 апреля 2025 года на Чукотке

Стартовал прием заявок на участие в Девятом «Золотом вороне»

В Санкт-Петербурге закончились съемки «Александра Первого» с Евгением Романцовым

Начались съемки драмеди, вышедшего ранее в финал «Лаборатории саспенса» медиахолдинга «Цифровое Телевидение»

Аня Чиповская и Егор Корешков открыли «35-ю страницу»

16 июля

Мне нужна твоя подписка: Netflix показал первый тизер аниме «Терминатор Зеро»

Новый взгляд на франшизу от студии, создавшей «Призрака в доспехах»