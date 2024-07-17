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Звезда «Кошмара на улице Вязов» Хизер Лангенкамп отмечает юбилей

17 июля
2024 год

Новости кино >>
17 июля 2024
Сегодня, 17 июля, исполнилось 60 лет популярной американской актрисе, гримеру, продюсеру, сценаристу и режиссеру Хизер Лангенкамп, памятной зрителям по роли Нэнси Томпсон в хоррор-серии «Кошмар на улице Вязов».

Звезда «Кошмара на улице Вязов» Хизер Лангенкамп отмечает юбилей
фото: в образе Нэнси

Будущая «королева крика» родилась 17 июля 1964 года в оклахомском городе Талса в семье художницы Мэри Элис и нефтяного магната Доби Лангенкампа, занимавшего должность помощника секретаря министра энергетики в администрации Картера и администрации Клинтона.

Первые роли получила в 1983-м, сыграв в эпизодах фильмов «Изгои» и «Бойцовая рыбка», которые Фрэнсис Форд Коппола снял в Талсе, однако во время монтажа сцены с ней были удалены. В период обучения в Стэнфордском университете получила приглашение от Уэса Крэйвена на роль Нэнси Томпсон в «Кошмаре на улице Вязов». В 1985-м ей вручили за эту картину приз в номинации «Лучшая актриса» на фестивале в Авориазе. Позднее она появилась еще в двух фильмах серии — «Кошмар на улице Вязов 3: Воины сна» и «Новый кошмар», представ в последней части в образе самой себя. С 1988-го по 1990-й играла Мэри Лаббок в сериале «Только десять из нас». На счету актрисы 53 роли в кино и на телевидении. В частности, ее можно увидеть в таких фильмах и сериалах, как «Электрошок», «Комната бабочек», «Стартрек: Возмездие», «Американская история ужасов», «Клуб полуночников», «Восставший из ада: Приговор» и «Разрушительница».

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Вместе с мужем Дэвидом Лероем Андерсоном основала фирму AFX Studio, которая специализируется на создании специального грима. Они работали на фильмами «Рассвет мертвецов», «Нокдаун», «Эван Всемогущий» и «Хижина в лесу». Хизер выступила исполнительным продюсером документальных лент «Больше никогда не спи: Наследие улицы Вязов» и «Я — Нэнси», а также поставила хоррор «Пранк». Обладательница шести кинонаград дружит с Лизой Уилкокс, игравшей главную роль в четвертой и пятой частях «Кошмара на улице Вязов».
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№ 1
Тульский парень   17.07.2024 - 13:41
Жаркий ужастик. На третьем месте находится в США по сборам среди всех франшиз. Актриса сыграла не во всех 9 фильмах. Вроде бы в трех. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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фильмы
Американская история ужасовБойцовая рыбкаИзгоиКлуб полуночниковКомната бабочекКошмар на улице ВязовКошмар на улице Вязов 3: Воины снаКошмар на улице Вязов 7: Новый кошмарНокдаунРассвет мертвецовСтартрек: ВозмездиеХижина в лесуЭван ВсемогущийЭлектрошок

фотографии >>
в образе Нэнси
с Робертом Инглундом
Звезда «Кошмара на улице Вязов» Хизер Лангенкамп отмечает юбилей фотографии
Звезда «Кошмара на улице Вязов» Хизер Лангенкамп отмечает юбилей фотографии
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