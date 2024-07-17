Звезда «Кошмара на улице Вязов» Хизер Лангенкамп отмечает юбилей

Сегодня, 17 июля, исполнилось 60 лет популярной американской актрисе, гримеру, продюсеру, сценаристу и режиссеру Хизер Лангенкамп, памятной зрителям по роли Нэнси Томпсон в хоррор-серии «Кошмар на улице Вязов».
фото: в образе Нэнси
Будущая «королева крика» родилась 17 июля 1964 года в оклахомском городе Талса в семье художницы Мэри Элис и нефтяного магната Доби Лангенкампа, занимавшего должность помощника секретаря министра энергетики в администрации Картера и администрации Клинтона.
Вместе с мужем Дэвидом Лероем Андерсоном основала фирму AFX Studio, которая специализируется на создании специального грима. Они работали на фильмами «Рассвет мертвецов», «Нокдаун», «Эван Всемогущий» и «Хижина в лесу». Хизер выступила исполнительным продюсером документальных лент «Больше никогда не спи: Наследие улицы Вязов» и «Я — Нэнси», а также поставила хоррор «Пранк». Обладательница шести кинонаград дружит с Лизой Уилкокс, игравшей главную роль в четвертой и пятой частях «Кошмара на улице Вязов».
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