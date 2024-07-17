Анна Ковальчук приступила к съемкам в 24-м сезоне «Тайн следствия»

По сюжету в следственном комитете Заневского района все обсуждают одну новость – Ковин (Захаров) уходит на пенсию. Все предполагали, что его место займет Мария Сергеевна (Ковальчук). Но руководителем неожиданно назначают нового человека – полковника Алексея Горчакова (Юшкевич), отношения с которым у Швецовой сразу не заладились. В личной жизни Марии Сергеевны тоже происходит знаковое событие: Васнецов (Перегудов) делает ей предложение и предлагает переехать в новую квартиру, которую он уже успел обставить. Увидев у Швецовой кольцо на пальце, Платонов (Комашко) осознает, что Мария Сергеевна все еще ему небезразлична.
«В этом сезоне мы рассказываем глобальную историю о том, как выживать, как реагировать на сломы судьбы. Мы живем в очень непростое время и все это понимаем. Как же на этом сломе сохранить в себе человечность, верность, дружбу, сохранить те вещи, которые объединяют людей? Новый сезон будет именно об этом, ведь произойдут такие события, что каждый персонаж задаст себе вопрос: "Как жить в этом переломе?"», — говорит Максим Демченко.
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