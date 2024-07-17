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Анна Ковальчук приступила к съемкам в 24-м сезоне «Тайн следствия»

17 июля
2024 год

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17 июля 2024

Режиссер Максим Демченко приступил в Санкт-Петербурге к съемкам 24-го сезона детектива «Тайны следствия» с бессменной Анной Ковальчук в образе Марии Сергеевны Швецовой. Компанию исполнительнице главной роли составят Вячеслав Захаров, Игорь Николаев, Александр Новиков, Сергей Перегудов, Алексей Комашко, Ольга Павловец, Андрей Шарков, Сергей Юшкевич, Злата Ковальчук, Светлана Щедрина и Наталья Ионова, уточняет пресс-служба телеканала «Россия».

Анна Ковальчук приступила к съемкам в 24-м сезоне «Тайн следствия»
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

По сюжету в следственном комитете Заневского района все обсуждают одну новость – Ковин (Захаров) уходит на пенсию. Все предполагали, что его место займет Мария Сергеевна (Ковальчук). Но руководителем неожиданно назначают нового человека – полковника Алексея Горчакова (Юшкевич), отношения с которым у Швецовой сразу не заладились. В личной жизни Марии Сергеевны тоже происходит знаковое событие: Васнецов (Перегудов) делает ей предложение и предлагает переехать в новую квартиру, которую он уже успел обставить. Увидев у Швецовой кольцо на пальце, Платонов (Комашко) осознает, что Мария Сергеевна все еще ему небезразлична.

«В этом сезоне мы рассказываем глобальную историю о том, как выживать, как реагировать на сломы судьбы. Мы живем в очень непростое время и все это понимаем. Как же на этом сломе сохранить в себе человечность, верность, дружбу, сохранить те вещи, которые объединяют людей? Новый сезон будет именно об этом, ведь произойдут такие события, что каждый персонаж задаст себе вопрос: "Как жить в этом переломе?"», — говорит Максим Демченко.
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№ 2
Antea13 (Оренбург)   17.07.2024 - 15:09
Реально беременна? Опять в кадре рожать будет? Когда ж уже этот нафталин закроют?! Или забивают им ночной эфир! читать далее>>
№ 1
НатальяФеона (Москва)   17.07.2024 - 14:38
Ура! Ждем с нетерпением! читать далее>>
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Анна Ковальчук приступила к съемкам в 24-м сезоне «Тайн следствия» фотографии
Анна Ковальчук приступила к съемкам в 24-м сезоне «Тайн следствия» фотографии
Анна Ковальчук приступила к съемкам в 24-м сезоне «Тайн следствия» фотографии
Анна Ковальчук приступила к съемкам в 24-м сезоне «Тайн следствия» фотографии
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